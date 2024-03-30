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Mevzular Açık Mikrofon'da Ekrem İmamoğlu'ndan Yardım İstedi! Dr. Hilal Polat Programdan Sonra Olanları Anlattı

Mevzular Açık Mikrofon'da Ekrem İmamoğlu'ndan Yardım İstedi! Dr. Hilal Polat Programdan Sonra Olanları Anlattı

Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Uğur
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.03.2024 - 10:13

Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular Açık Mikrofon' adlı programı 'Yerel Seçim Özel' bölümleriyle seyirciyle buluşuyor. Seçim döneminin en çok ses getiren programları arasında yer alan 'Mevzular Açık Mikrofon', geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti. Programa katılan seyirciler arasında Dr. Hilal Polat da vardı. Polat, 'Bugün konuşacaklarım siyaset üstü' diyerek yardım istedi. Peki, sonrasında neler oldu. 

İşte, nadir bir hastalık olan Fibrolamellar HCC ile mücadele eden Dr. Hilal Polat'ın programdan sonra yaşadıkları...

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Deprem ve seçim gibi toplumsal konularda ön plana çıkan 'Mevzular Açık Mikrofon programının 'Yerel Seçim Özel' bölümlerinde bu kez belediye başkan adayları Oğuzhan Uğur'un konuğu oluyor.

Deprem ve seçim gibi toplumsal konularda ön plana çıkan 'Mevzular Açık Mikrofon programının 'Yerel Seçim Özel' bölümlerinde bu kez belediye başkan adayları Oğuzhan Uğur'un konuğu oluyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da programa konuk olan adaylar arasındaydı. Tanıtımı 8 Mart 2024 tarihinde yayınlanan programda nadir bir hastalık olan Fibrolamellar HCC ile mücadele eden Dr. Hilal Polat, seçimden farklı bir gündemle sesini duyurmak ve yardım istemek için katıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da programa konuk olan adaylar arasındaydı. Tanıtımı 8 Mart 2024 tarihinde yayınlanan programda nadir bir hastalık olan Fibrolamellar HCC ile mücadele eden Dr. Hilal Polat, seçimden farklı bir gündemle sesini duyurmak ve yardım istemek için katıldı.

Dr. Hilal Polat, 5 milyon kişide 1 görülen nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. 2020 yılında Fibrolamellar HCC teşhisi konulan Hilal Polat, programda 'hiç hasta olamadım, tamamen mücadele modundayım.' ifadeleriyle dile getirdiği zorlu yolculuğunu 29 Şubat 'Nadir Hastalıklar Günü'nde hastalık sürecinde yaşadığı bilinmezlikle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden de dile getirmiş.

Dr. Hilal Polat, 5 milyon kişide 1 görülen nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. 2020 yılında Fibrolamellar HCC teşhisi konulan Hilal Polat, programda 'hiç hasta olamadım, tamamen mücadele modundayım.' ifadeleriyle dile getirdiği zorlu yolculuğunu 29 Şubat 'Nadir Hastalıklar Günü'nde hastalık sürecinde yaşadığı bilinmezlikle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden de dile getirmiş.

İşte, Hilal Polat'ın sözleriyle hastalık ve bilinmezlik sürecine dair detaylar: 

'2020 yılında bu ilginç ve detayları bilinmeyen hastalık tanısını aldığımda kendimi karanlık bir mağarada gibi hissettim. Hiçbir bilgiye erişememek eriştiklerimden bir sonuç alamamak beni her defasında derinden incitiyordu. Bu hastalıkla ilgili bilgilere ulaşmak ve karanlığın aydınlanması için zamana ihtiyacım vardı. Her nadir hastalık sahibi gibi zamanla yarışanlardan biriydim. Bir kere hayatınıza “çaresi yok” denilen bir hastalık uğruyorsa zaman sizin için bir rakip gibi görünür. Ben de öyle hissediyordum. Ama son 1 yıldır zamanın benim iyi geçinmem gereken bir yoldaşım olduğunu görüyorum. Günden güne bu bilinmez hastalıkla ilgili bilgiler aydınlanıyor. Kendim ve Türkiye’deki diğer fibro hastalarının en güncel ve faydalı tedaviye erişebilmesi için devamlı araştırıyorum ve diğer fibrolarla bağ kurmaya çalışıyorum. Benden önce birisi böyle bir çabaya girseymiş ben bu kadar yıpranmayacakmışım farkındalığı beni bu çabaya itti. Benden sonra hiçbir fibro hastasının aynı çaresizliği yaşamaması için buradayım ve devam edeceğim.'

Hilal Polat, bu kez de sosyal medya üzerinden gelen yorumlar ve sorular sebebiyle programdan sonra neler olduğuna yanıt verdi: 'Programdan sonra neler oldu?' diyerek bir bir anlattı.

Hilal Polat, bu kez de sosyal medya üzerinden gelen yorumlar ve sorular sebebiyle programdan sonra neler olduğuna yanıt verdi: 'Programdan sonra neler oldu?' diyerek bir bir anlattı.

Tarafına yöneltilen soruları uzun uzun kaleme alan Polat'ın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

Tarafına yöneltilen soruları uzun uzun kaleme alan Polat'ın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

'Bu yayına çıkmak benim için çok zordu. İlk önce bir tıbbiyeli sonra da mecburi hizmete başlayan bir hekimken yani henüz hayatı yeni öğrenecekken karşılaştığım zorluklar artık beni taşma noktasına getirmişti.

Konu benim için de toplumumuz için de siyaset üstü.

Ben ve benim gibilerin parabolik bir şekilde gelişen tıbbın bize ilaç sunacağı o güne kadar zamana ihtiyacımız var. Çünkü ben 2020’de tanı aldığımda bu hastalık için kullanılabilecek yöntemler ve bugün arasında ciddi fark var.'

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"Sözüme başlarken “Bugün konuşacaklarım siyaset üstü” cümlesini kurduran hassasiyetime özen gösteren ve beni bu süreçte incitmemek için çabalayan Sn. Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim." diyor ve başlıyor detayları da aktarmaya...

"Sözüme başlarken “Bugün konuşacaklarım siyaset üstü” cümlesini kurduran hassasiyetime özen gösteren ve beni bu süreçte incitmemek için çabalayan Sn. Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim." diyor ve başlıyor detayları da aktarmaya...

'Sözüme başlarken “Bugün konuşacaklarım siyaset üstü” cümlesini kurduran hassasiyetime özen gösteren ve beni bu süreçte incitmemek için çabalayan Sn. Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim. Yayından sonraki 2.gün abimle beraber Ekrem Bey, Dilek Hanım ve bir hekim beraberliğinde oturup uzunca konuştuk. Bu maratonlarında hakikaten vakit ayırıp özenle dinlediler.'

Polat, yazısının devamında: 'Yardım etti mi?' sorularının yanıtını da verdikten sonra "Yani sevgili dostlarım yolumuz bitmedi yolumuz o gün başladı." diyor

Polat, yazısının devamında: 'Yardım etti mi?' sorularının yanıtını da verdikten sonra "Yani sevgili dostlarım yolumuz bitmedi yolumuz o gün başladı." diyor

'Sürecimin tek atımlık bir kurşunla ilerlemediğini, 1 işlem 1 ameliyat ya da 1 ilaçla sonlanmadığını, kronik, uzun ve değişken bir süreç olduğunu anlattım. Samimiyetle dinlediler. Önümde çok daha önceden planlanmış bir ameliyatım vardı. -Yani ameliyatım süreçten bağımsız.- İlk hedef onu sağlıkla atlatmaktı. Sonrası için Sn Ekrem İmamoğlu “Bundan sonra bu yolu beraber yürüyelim, neler yapılabilir bakalım.” dedi. 

Ameliyat sürecimde devamlı tıbbi ekibimle iletişimdeydiler. Bazen ben haber vermek için ekibe yazdığımda “Haberinizi aldık Hilal Hanım” cevabını aldım 😌.Taburcu olduktan sonra kendileri aradılar konuştuk, seçim sonrası tekrar görüşeceğiz ve bundan sonra da neler yapabiliriz konuşacağız. Ben süreçte gördüğüm destekten, ihtiyaç duyduğumda yanımda oluşlarından ve samimiyetlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum . Yani sevgili dostlarım yolumuz bitmedi yolumuz o gün başladı. 🪻🌝🤍'

İşte, Doktor Hilal Polat'ın Ekrem İmamoğlu'ndan yardım istediği o anlar 👇

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