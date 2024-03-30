Mevzular Açık Mikrofon'da Ekrem İmamoğlu'ndan Yardım İstedi! Dr. Hilal Polat Programdan Sonra Olanları Anlattı

Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular Açık Mikrofon' adlı programı 'Yerel Seçim Özel' bölümleriyle seyirciyle buluşuyor. Seçim döneminin en çok ses getiren programları arasında yer alan 'Mevzular Açık Mikrofon', geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti. Programa katılan seyirciler arasında Dr. Hilal Polat da vardı. Polat, 'Bugün konuşacaklarım siyaset üstü' diyerek yardım istedi. Peki, sonrasında neler oldu.

İşte, nadir bir hastalık olan Fibrolamellar HCC ile mücadele eden Dr. Hilal Polat'ın programdan sonra yaşadıkları...