Mevzular Açık Mikrofon'da Ekrem İmamoğlu'ndan Yardım İstedi! Dr. Hilal Polat Programdan Sonra Olanları Anlattı
Mevzular Açık Mikrofon'da Ekrem İmamoğlu'ndan Yardım İstedi! Dr. Hilal Polat Programdan Sonra Olanları Anlattı
Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular Açık Mikrofon' adlı programı 'Yerel Seçim Özel' bölümleriyle seyirciyle buluşuyor. Seçim döneminin en çok ses getiren programları arasında yer alan 'Mevzular Açık Mikrofon', geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti. Programa katılan seyirciler arasında Dr. Hilal Polat da vardı. Polat, 'Bugün konuşacaklarım siyaset üstü' diyerek yardım istedi. Peki, sonrasında neler oldu.
İşte, nadir bir hastalık olan Fibrolamellar HCC ile mücadele eden Dr. Hilal Polat'ın programdan sonra yaşadıkları...
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Deprem ve seçim gibi toplumsal konularda ön plana çıkan 'Mevzular Açık Mikrofon programının 'Yerel Seçim Özel' bölümlerinde bu kez belediye başkan adayları Oğuzhan Uğur'un konuğu oluyor.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da programa konuk olan adaylar arasındaydı. Tanıtımı 8 Mart 2024 tarihinde yayınlanan programda nadir bir hastalık olan Fibrolamellar HCC ile mücadele eden Dr. Hilal Polat, seçimden farklı bir gündemle sesini duyurmak ve yardım istemek için katıldı.
Dr. Hilal Polat, 5 milyon kişide 1 görülen nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. 2020 yılında Fibrolamellar HCC teşhisi konulan Hilal Polat, programda 'hiç hasta olamadım, tamamen mücadele modundayım.' ifadeleriyle dile getirdiği zorlu yolculuğunu 29 Şubat 'Nadir Hastalıklar Günü'nde hastalık sürecinde yaşadığı bilinmezlikle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden de dile getirmiş.
Hilal Polat, bu kez de sosyal medya üzerinden gelen yorumlar ve sorular sebebiyle programdan sonra neler olduğuna yanıt verdi: 'Programdan sonra neler oldu?' diyerek bir bir anlattı.
Tarafına yöneltilen soruları uzun uzun kaleme alan Polat'ın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildeydi:
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"Sözüme başlarken “Bugün konuşacaklarım siyaset üstü” cümlesini kurduran hassasiyetime özen gösteren ve beni bu süreçte incitmemek için çabalayan Sn. Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim." diyor ve başlıyor detayları da aktarmaya...
Polat, yazısının devamında: 'Yardım etti mi?' sorularının yanıtını da verdikten sonra "Yani sevgili dostlarım yolumuz bitmedi yolumuz o gün başladı." diyor
İşte, Doktor Hilal Polat'ın Ekrem İmamoğlu'ndan yardım istediği o anlar 👇
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