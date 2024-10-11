Mevsim Değişirken Ruh Halinizi Tazeleyen 12 Pozitif Şarkı
Mevsim Değişirken Ruh Halinizi Tazeleyen 12 Pozitif Şarkı
Havalar soğumaya başladığında, moraliniz de düşüyorsa bu liste tam size göre! Yağmurlu ve kasvetli günlere inat içinizi ısıtacak ve ruhunuzu canlandıracak şarkılarla sonbahar depresyonunu bir kenara bırakın. İşte her dinleyişte sizi daha da neşelendirecek 12 pozitif şarkı!
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1. Sertab Erener - Ateşle Barut
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2. Necati ve Saykolar - Leyla
3. Duman - Hayatı Yaşa
4. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim
5. Beyoncé – Love on Top
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6. Tarkan - Kuzu Kuzu
7. Earth, Wind & Fire – September
8. Dolu Kadehi Ters Tut - Biraz Delisin
9. Barış Manço - Bal Böceği
10. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
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