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Mevsim Değişirken Ruh Halinizi Tazeleyen 12 Pozitif Şarkı

etiket Mevsim Değişirken Ruh Halinizi Tazeleyen 12 Pozitif Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:03

Havalar soğumaya başladığında, moraliniz de düşüyorsa bu liste tam size göre! Yağmurlu ve kasvetli günlere inat içinizi ısıtacak ve ruhunuzu canlandıracak şarkılarla sonbahar depresyonunu bir kenara bırakın. İşte her dinleyişte sizi daha da neşelendirecek 12 pozitif şarkı!

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1. Sertab Erener - Ateşle Barut

2. Necati ve Saykolar - Leyla

3. Duman - Hayatı Yaşa

4. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim

5. Beyoncé – Love on Top

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6. Tarkan - Kuzu Kuzu

7. Earth, Wind & Fire – September

8. Dolu Kadehi Ters Tut - Biraz Delisin

9. Barış Manço - Bal Böceği

10. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

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11. Can Bonomo - Güneş

12. Nilüfer ft. Gece- Başıma Gelenler

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