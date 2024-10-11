Mevsim Değişirken Ruh Halinizi Tazeleyen 12 Pozitif Şarkı

Havalar soğumaya başladığında, moraliniz de düşüyorsa bu liste tam size göre! Yağmurlu ve kasvetli günlere inat içinizi ısıtacak ve ruhunuzu canlandıracak şarkılarla sonbahar depresyonunu bir kenara bırakın. İşte her dinleyişte sizi daha da neşelendirecek 12 pozitif şarkı!