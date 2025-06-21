Metrobüste Yanındaki Teyzeye Bile Headbang Yaptıracak 18 Parça

Sabahın köründe, gözün yarı açık metrobüse binmişsin. Kulaklığını takıyorsun, bir anda çalan o şarkıyla omuzlar kıpırdamaya başlıyor... Ve bir bakmışsın, yan koltuktaki teyze de ritme kaptırmış kafayı sallıyor. Evet evet, bu liste tam da o anlar için!

Hazırsan, içindeki gizli rock tanrısını uyandıracak, metrobüsü mosh pite çevirecek 15 efsane şarkıyla geldik. Ama dikkat, fazla coşarsan şoför uyarabilir: “Yolculuk sırasında headbang yapmak tehlikeli ve yasaktır.” 😎