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Metrobüste Yanındaki Teyzeye Bile Headbang Yaptıracak 18 Parça

etiket Metrobüste Yanındaki Teyzeye Bile Headbang Yaptıracak 18 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 23:36

Sabahın köründe, gözün yarı açık metrobüse binmişsin. Kulaklığını takıyorsun, bir anda çalan o şarkıyla omuzlar kıpırdamaya başlıyor... Ve bir bakmışsın, yan koltuktaki teyze de ritme kaptırmış kafayı sallıyor. Evet evet, bu liste tam da o anlar için!

Hazırsan, içindeki gizli rock tanrısını uyandıracak, metrobüsü mosh pite çevirecek 15 efsane şarkıyla geldik. Ama dikkat, fazla coşarsan şoför uyarabilir: “Yolculuk sırasında headbang yapmak tehlikeli ve yasaktır.” 😎

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1. Metallica – Master of Puppets

2. System of a Down – B.Y.O.B

3. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

4. Slipknot – Duality

5. Queen – Stone Cold Crazy

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6. age Against the Machine – Killing in the Name

7. Muse – Hysteria

8. Led Zeppelin – Immigrant Song

9. AC/DC – Back in Black

10. Rammstein – Du Hast

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11. Gojira – Stranded

12. Arctic Monkeys – Brianstorm

13. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart

14. Architects – Animals

15. Lamb of God – Redneck

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16. Parkway Drive – Vice Grip

17. Pantera – Cowboys from Hell

18. Tool – Schism

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Ecem Bekar
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