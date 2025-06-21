Metrobüste Yanındaki Teyzeye Bile Headbang Yaptıracak 18 Parça
Sabahın köründe, gözün yarı açık metrobüse binmişsin. Kulaklığını takıyorsun, bir anda çalan o şarkıyla omuzlar kıpırdamaya başlıyor... Ve bir bakmışsın, yan koltuktaki teyze de ritme kaptırmış kafayı sallıyor. Evet evet, bu liste tam da o anlar için!
Hazırsan, içindeki gizli rock tanrısını uyandıracak, metrobüsü mosh pite çevirecek 15 efsane şarkıyla geldik. Ama dikkat, fazla coşarsan şoför uyarabilir: “Yolculuk sırasında headbang yapmak tehlikeli ve yasaktır.” 😎
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1. Metallica – Master of Puppets
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2. System of a Down – B.Y.O.B
3. Nirvana – Smells Like Teen Spirit
4. Slipknot – Duality
5. Queen – Stone Cold Crazy
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6. age Against the Machine – Killing in the Name
7. Muse – Hysteria
8. Led Zeppelin – Immigrant Song
9. AC/DC – Back in Black
10. Rammstein – Du Hast
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11. Gojira – Stranded
12. Arctic Monkeys – Brianstorm
13. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart
14. Architects – Animals
15. Lamb of God – Redneck
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16. Parkway Drive – Vice Grip
17. Pantera – Cowboys from Hell
18. Tool – Schism
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