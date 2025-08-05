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Metin Tokel Kimdir, Nereli? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Hangi Görevlerde Bulundu?

Metin Tokel Kimdir, Nereli? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Hangi Görevlerde Bulundu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 16:12

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel oldu. 1983 yılında mezun olduğu Kara Harp Okulundan bu yana önemli görevlerde yer aldı. Hava Savunma Okulu'ndan NATO Kurmay Başkanlığına kadar pek çok kritik pozisyonda bulundu. 2024’te orgeneral rütbesine terfi etti ve 2025’te Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. 

Peki Metin Tokel kimdir, aslen nerelidir ve hangi görevlerde bulunmuştur?

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Metin Tokel Kimdir?

Metin Tokel Kimdir?

Metin Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübeli isimlerinden biridir. 1983’te Kara Harp Okulunu, 1984’te Topçu ve Füze Okulunu tamamlamıştır. 1995 yılında Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun olan Tokel, askeri kariyerinde birçok önemli görev üstlenmiştir. 2003 yılında topçu kurmay albay rütbesine terfi etmiş, BM nezdinde askeri danışmanlık gibi uluslararası görevlerde de bulunmuştur. 2024 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek en üst düzey komuta kademesine dahil edilmiştir.

Metin Tokel Kaç Yaşında?

Metin Tokel Kaç Yaşında?

1961 doğumlu olan Metin Tokel, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Metin Tokel Nereli?

Aslen Kocaelili olan Metin Tokel, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy köyünde doğmuştur. Memleketiyle olan bağını koruduğu bilinmektedir.

Metin Tokel Hangi Görevlerde Bulundu?

Metin Tokel Hangi Görevlerde Bulundu?

Tokel, 2003-2006 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde askeri danışmanlık yapmıştır. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2012’de tuğgeneral rütbesine, 2017’de tümgeneral rütbesine ve 2021’de korgeneral rütbesine terfi etmiştir. Bu süre zarfında 34. Hudut Tugayı Komutanlığı, 3. Piyade Tümeni Komutanlığı, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır.

2023 yılında 2. Ordu Komutanı, 2024’te ise 1. Ordu Komutanı olmuştur. 2025 yılında Yüksek Askerî Şûra kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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