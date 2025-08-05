Metin Tokel Kimdir, Nereli? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Hangi Görevlerde Bulundu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel oldu. 1983 yılında mezun olduğu Kara Harp Okulundan bu yana önemli görevlerde yer aldı. Hava Savunma Okulu'ndan NATO Kurmay Başkanlığına kadar pek çok kritik pozisyonda bulundu. 2024’te orgeneral rütbesine terfi etti ve 2025’te Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Peki Metin Tokel kimdir, aslen nerelidir ve hangi görevlerde bulunmuştur?