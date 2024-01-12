Meteoroloji'den 'Yoğun Kar' Alarmı Geldi: İşte İl İl Hava Durumu Raporu

Meteoroloji haritayı güncelledi, birçok kent için yoğun kar alarmı verildi. İstanbul için de bugüne saat verildi.

Karla karışık yağmur ve poyrazın etkili olacağı İstanbul için AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

İşte meteorolojik uyarılarla il il beklenen hava durumu...