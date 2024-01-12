Meteoroloji'den 'Yoğun Kar' Alarmı Geldi: İşte İl İl Hava Durumu Raporu
Meteoroloji'den 'Yoğun Kar' Alarmı Geldi: İşte İl İl Hava Durumu Raporu
Meteoroloji haritayı güncelledi, birçok kent için yoğun kar alarmı verildi. İstanbul için de bugüne saat verildi.
Karla karışık yağmur ve poyrazın etkili olacağı İstanbul için AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
İşte meteorolojik uyarılarla il il beklenen hava durumu...
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamda “Bugün cuma Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Güneydoğu , Karadeniz bölgesi yağmurlu. İstanbul’un boğaz ve Anadolu yakası öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu rüzgar poyrazdan kuvvetli 6 derece” ifadelerini kullandı.
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