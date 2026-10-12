Meteoroloji 9 İl İçin Toz Bulutu Uyarısı Yaptı, Suriye'den Gelen Toz Salı Öğlene Kadar Etkili Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye üzerinden Türkiye'ye giren yoğun toz taşınımı nedeniyle 9 il için uyarı yayımladı. Toz bulutunun 13 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar Güneydoğu'da hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hava kalitesinin ve görüş mesafesinin düşeceği illerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
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Meteoroloji Güneydoğu için toz uyarısı yaptı.
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Toz bulutu salı öğlene kadar etkili olacak.
Yağışlı bölgelerde çamur yağışı bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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