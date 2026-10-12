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Meteoroloji 9 İl İçin Toz Bulutu Uyarısı Yaptı, Suriye'den Gelen Toz Salı Öğlene Kadar Etkili Olacak

Meteoroloji 9 İl İçin Toz Bulutu Uyarısı Yaptı, Suriye'den Gelen Toz Salı Öğlene Kadar Etkili Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 21:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye üzerinden Türkiye'ye giren yoğun toz taşınımı nedeniyle 9 il için uyarı yayımladı. Toz bulutunun 13 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar Güneydoğu'da hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hava kalitesinin ve görüş mesafesinin düşeceği illerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

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Meteoroloji Güneydoğu için toz uyarısı yaptı.

Meteoroloji Güneydoğu için toz uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye üzerinden Türkiye'ye giren yoğun toz taşınımına karşı acil kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ yer alıyor.

Toz bulutu salı öğlene kadar etkili olacak.

Toz bulutu salı öğlene kadar etkili olacak.

Toz bulutlarının 13 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar Güneydoğu'da hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu süreçte hava kalitesinde ciddi bir düşüş ve görüş mesafesinde daralma yaşanabilir.

Yağışlı bölgelerde çamur yağışı bekleniyor.

Yağışlı bölgelerde çamur yağışı bekleniyor.

Yağış beklenen bölgelerde yağmurun çamur şeklinde düşmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanması öngörülüyor. Bu illerde yaşayanların dışarı çıkarken dikkatli olması öneriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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