Messi Kompleksi Neler Yaptırıyor: 2026 Dünya Kupası'nda Oynamaya Kararlı Cristiano Ronaldo Dalga Konusu Oldu!

Portekiz için Euro 2024'ün pek de iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Çeyrek final mücadelesinde Fransa'ya penaltılarla kaybeden Portekiz'de özellikle de dünya yıldızı Cristiano Ronaldo epey üzgün. Ancak yarı final yolundan dönen Ronaldo'nun pek de pes etmeye niyeti yok! Son gelen haberler Ronaldo'nun şimdiden 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına başladığı yönünde!

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