Messi Kompleksi Neler Yaptırıyor: 2026 Dünya Kupası'nda Oynamaya Kararlı Cristiano Ronaldo Dalga Konusu Oldu!
Messi Kompleksi Neler Yaptırıyor: 2026 Dünya Kupası'nda Oynamaya Kararlı Cristiano Ronaldo Dalga Konusu Oldu!
Portekiz için Euro 2024'ün pek de iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Çeyrek final mücadelesinde Fransa'ya penaltılarla kaybeden Portekiz'de özellikle de dünya yıldızı Cristiano Ronaldo epey üzgün. Ancak yarı final yolundan dönen Ronaldo'nun pek de pes etmeye niyeti yok! Son gelen haberler Ronaldo'nun şimdiden 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına başladığı yönünde!
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1985 doğumlu dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'i Euro 2024'te yarı finale taşıyamadı ancak görünen o ki ne futbolu ne de Portekiz Milli Takımı'nı bırakmaya niyetli!
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Her ne kadar Euro 2024 onun son Avrupa Şampiyonası olasa da son gelen haberlere göre ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nnda mücadele etmeye oldukça kararlı Ronaldo.
39 yaşındaki dünya yıldızının bu aşırı futbol oynama hevesinin altında yatan motivasyon kimilerine göre rekor peşinde koşmak ve kırılmadık rekor bırakmamak. Elbette akıllara en büyük rakibi Lionel Messi'yle olan çekişmesi geliyor tabii.
Özellikle La Liga'da yıllarca muazzam bir çekişmeye imza atan ikiliden Messi Barça'yı, Ronaldo ise Real'i sırtlamıştı. Milli takım kariyerinde ikinci kez 'dalya' diyen Ronaldo bugüne kadar ülkesinin A Milli formasını 212 kez terletmiş ve 130 gol kaydetmişti.
Ronaldo'nun herkese "Yok artık" çektiren 2026 Dünya Kupası'nda da oynama hayali ve isteği sosyal medyada esprilere tweet'lerin atılmasına sebep oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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yaşla ne ilgisi var, futbolcu oynayabiliyor hoca da oynatıyorsa bize ne kime ne. iyi varsınız messi-ronaldo
juventus'tan beri sürekli rezil olup duruyor, rezil olmalara doyamamış demek ki. zamanında, tadında bırakamamanın ayaklı sembolü oldu lavuk.
Ölümsüzlüğün iksirinimi buldun ne yaptın sen len