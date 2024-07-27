Mertens'in DJ Eşi Katrin Kerkhofs Belçika'daki Sahnesinde Türkiye'yi Unutmadı
Mertens'in DJ Eşi Katrin Kerkhofs Belçika'daki Sahnesinde Türkiye'yi Unutmadı
Galatasaray'ın Belçikalı yıldız ismi Dries Mertens'in DJ eşi Katrin Kerkhofs, Belçika'daki sahnesinde Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısını seslendirdi ve Türk bayrağı açtı.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında DJ olarak yer alma hayalini dile getiren Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, bu kez tüm gözleri üzerine çeken bir performansla sahnedeydi.
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Dünyanın en popüler elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland'de sahne alan Katrin, müzik tutkusunu binlerce izleyiciyle paylaştı.
Belçika'da düzenlenen festivalde sahneye çıkan yıldız futbolcunun eşi, Türkiye'yi de unutmadı.
Yakın arkadaşı Hadise'nin Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Düm Tek Tek" şarkısını sahnede çalan Katrin, izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı.
Performansı sırasında Türk bayrağı açtı.
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