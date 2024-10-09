Mersin’de KYK Önünde 2 Kız Öğrenciye Taciz İddiası: Öğrenciler Eylem Yaptı
Mersin’de KYK Önünde 2 Kız Öğrenciye Taciz İddiası: Öğrenciler Eylem Yaptı
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Türkiye’de son günlerde cinsel istismar ve taciz haberleri üst üste gelmeye başladı.
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İddiaya göre Mersin’deki Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nda da akşam saatlerinde 2 kız öğrenciye taciz girişimi oldu.
Yurdun önünde araca bindirilmeye çalışılan kızlar, son anda kaçarak yurda sığındı.
Yurtta kalan öğrenciler, tacizi protesto etmek için eylem düzenledi 👇
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orta doğu ülkesi olduğu için bunlar daha çok olacak buradan kaçan kurtulur.