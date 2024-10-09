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Mersin’de KYK Önünde 2 Kız Öğrenciye Taciz İddiası: Öğrenciler Eylem Yaptı

Mersin’de KYK Önünde 2 Kız Öğrenciye Taciz İddiası: Öğrenciler Eylem Yaptı

Mersin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 01:13

Mersin’de bulunan Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nda öğrenciler protesto gösterisi düzenlendi. İddiaya göre, yurtta kalan 2 kız öğrenci yurdun önünde tacize uğradı. Öğrenciler, son anda kaçarak yurda sığındı.

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Türkiye’de son günlerde cinsel istismar ve taciz haberleri üst üste gelmeye başladı.

Türkiye’de son günlerde cinsel istismar ve taciz haberleri üst üste gelmeye başladı.

İddiaya göre Mersin’deki Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nda da akşam saatlerinde 2 kız öğrenciye taciz girişimi oldu.

İddiaya göre Mersin’deki Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nda da akşam saatlerinde 2 kız öğrenciye taciz girişimi oldu.

Yurdun önünde araca bindirilmeye çalışılan kızlar, son anda kaçarak yurda sığındı.

Yurdun önünde araca bindirilmeye çalışılan kızlar, son anda kaçarak yurda sığındı.

Yurtta kalan öğrenciler, tacizi protesto etmek için eylem düzenledi 👇

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Apateist

orta doğu ülkesi olduğu için bunlar daha çok olacak buradan kaçan kurtulur.