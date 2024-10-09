Mahallelinin Dikkati Önledi: Diyarbakır’da 7 Yaşındaki Çocuğa Taciz Girişimi
Mahallelinin Dikkati Önledi: Diyarbakır’da 7 Yaşındaki Çocuğa Taciz Girişimi
Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallede yaşayanların dikkati sayesinde fark edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde 30 yaşlarında bir kişi, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışırken mahalleli tarafından fark edildi.
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Üzerinde gri üst ve lacivert kot pantolon bulunan kişi, çevredekilerin geldiğini görünce olay yerinden hızla kaçtı.
Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü.
Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
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