article/comments
article/share
Haberler
TV
Mercan Köşk’te Hafsanur Sancaktutan’ın Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu

Mercan Köşk’te Hafsanur Sancaktutan’ın Kardeşini Oynayacak İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.05.2026 - 11:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezon için hazırlanan dizilerde oyuncu kadroları şekillenmeye devam ediyor. Ekrana gelmeden önce merak uyandıran yapımlardan biri olan “Mercan Köşk” için yeni bir oyuncu daha açıklandı. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın yer aldığı dizi hazırlıklarını sürdürüyor. Okuma provasının yapıldığı projede kadro çalışmaları da devam ediyor. Son olarak genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri ekibe dahil oldu. Böylece dizinin önemli karakterlerinden biri daha netlik kazandı. Yeni karakterin hikayedeki yeri de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı “Mercan Köşk” dizisinde hazırlıklar devam ediyor.

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı “Mercan Köşk” dizisinde hazırlıklar devam ediyor.

Henüz çekimlere başlamadan televizyon dünyasında konuşulan yapımlardan biri olan dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yer alıyor. Yapım ekibi bir yandan çekim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadroyu tamamlıyor. Dizinin okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Projeye katılan yeni isimlerden biri de Can Bartu Aslan oldu.

Projeye katılan yeni isimlerden biri de Can Bartu Aslan oldu.

Genç oyuncu son olarak “Sahtekârlar” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Can Bartu Aslan, “Mercan Köşk” dizisinde Mert karakterine hayat verecek. Mert, hikayenin merkezindeki karakterlerden biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Hafsanur Sancaktutan’ın canlandırdığı Cemre karakterinin kardeşi olacak. 

Yapımın çekimleri Tarsus’ta gerçekleştirilecek. Faro ve Sinehane imzası taşıyan proje için afiş çekiminin 4 Haziran’da yapılması planlanıyor. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde ekibin 5 Haziran Cuma günü sete çıkması bekleniyor. Oyuncular da çekim öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın başrolü paylaşacağı dizi şimdiden merak edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın