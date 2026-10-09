Merak Ettiklerine Göre Hangi Beceriyi Öğrenmelisin?

Yeni bir şey öğrenmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bir türlü seçemiyor musun? Yalnız değilsin. Çünkü günümüzde öğrenilecek o kadar çok beceri var ki bazen asıl mesele öğrenmek değil, hangisini öğrenmenin sana daha çok uyacağını bulmak.

Üstelik bir beceriyi seçerken yalnızca “Bu işime yarar mı?” diye düşünmek gerekmiyor. Neye merak duyduğun, boş zamanını nasıl değerlendirdiğin, problem çözerken nasıl düşündüğün ve yeni bir şeyle karşılaştığında verdiğin tepki de önemli. Kimi insan bir şeyin nasıl çalıştığını kurcalamadan duramazken kimi insan insanları anlamaya, üretmeye veya ortaya somut bir şey çıkarmaya daha yatkın olabiliyor.

Bu testte günlük hayattaki meraklarından, öğrenme biçiminden ve küçük takıntılarından yola çıkarak sana en uygun olabilecek beceriyi bulmaya çalışacağız.

Hazırsan başlayalım!