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Merak Ettiklerine Göre Hangi Beceriyi Öğrenmelisin?

etiket Merak Ettiklerine Göre Hangi Beceriyi Öğrenmelisin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
09.10.2026 - 14:11
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Yeni bir şey öğrenmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bir türlü seçemiyor musun? Yalnız değilsin. Çünkü günümüzde öğrenilecek o kadar çok beceri var ki bazen asıl mesele öğrenmek değil, hangisini öğrenmenin sana daha çok uyacağını bulmak.

Üstelik bir beceriyi seçerken yalnızca “Bu işime yarar mı?” diye düşünmek gerekmiyor. Neye merak duyduğun, boş zamanını nasıl değerlendirdiğin, problem çözerken nasıl düşündüğün ve yeni bir şeyle karşılaştığında verdiğin tepki de önemli. Kimi insan bir şeyin nasıl çalıştığını kurcalamadan duramazken kimi insan insanları anlamaya, üretmeye veya ortaya somut bir şey çıkarmaya daha yatkın olabiliyor.

Bu testte günlük hayattaki meraklarından, öğrenme biçiminden ve küçük takıntılarından yola çıkarak sana en uygun olabilecek beceriyi bulmaya çalışacağız.

Hazırsan başlayalım!

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1. İlk olarak yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

3. İnternette hiç bilmediğin bir konu hakkında ilginç bir bilgi gördün. İlk tepkin ne olur?

4. Peki yeni bir uygulama, cihaz veya dijital araç çıktığında onu kullanmayı öğrenmek sana zor gelir mi?

5. Yabancı biriyle konuşurken, onun yaşam tarzını ve kültürünü kendi kültürünle karşılaştırmayı sever misin?

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6. Bir arkadaşın sana “Şu konuyu hiç anlamıyorum, bana anlatır mısın?” dedi. Nasıl anlatırsın?

7. Hiç bilmediğin bir ülkeye tek başına seyahat edeceksin. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?

8. Bir uygulamada veya internet sitesinde hata fark ettiğinde, “Bunu neden böyle yapmışlar?” diye düşünüp çözmeye çalışır mısın?

9. Telefonunda yeni bir özellik keşfettin ve daha önce hiç kullanmadın. Ne yaparsın?

10. Son olarak bir konuda bilgi edinirken Türkçe kaynaklarla yetinmeyip yabancı dilde içeriklere de bakar mısın?

Kodlama ve yapay zeka üzerine çalışmaya başlayabilirsin!

Senin merakın biraz 'Bu nasıl çalışıyor?' merakı. Bir şeyin yalnızca sonucunu görmek sana yetmiyor; arkasındaki sistemi anlamak istiyorsun. Bir uygulamanın nasıl çalıştığını, bir algoritmanın nasıl karar verdiğini veya bir problemin neden ortaya çıktığını kurcalamak seni kolay kolay sıkmıyor.

Bu yüzden kodlama ve yapay zeka senin için oldukça uygun bir alan olabilir. Üstelik bunun için doğuştan matematik dehası olman gerekmiyor. Kodlama öğrenmenin önemli taraflarından biri, büyük problemleri küçük parçalara ayırmayı ve adım adım çözmeyi öğrenmek. Bu da analitik düşünme becerini zamanla güçlendirebilir.

Yapay zekâ tarafında ise yalnızca kod yazmak değil; doğru soru sormak, bilgiyi değerlendirmek, otomasyon mantığını anlamak ve teknolojiyi günlük hayatta etkili kullanmak da önemli. Yani bugün başlasan, öğrendiğin beceriyi işten eğitime, kişisel projelerden günlük hayatına kadar pek çok yerde kullanabilirsin.

Fotoğrafçılık ve içerik üretimi üzerine çalışmaya başlamalısın!

Senin merakın gördüğün şeyleri farklı bir şekilde ifade etmeye dayanıyor. Bir fotoğrafın neden güzel göründüğünü, bir videonun neden daha akıcı hissettirdiğini veya sıradan bir fikrin nasıl dikkat çekici hale getirilebileceğini düşünüyorsun.

Bu nedenle fotoğrafçılık, video çekimi, kurgu veya görsel içerik üretimi sana oldukça uygun olabilir. Çünkü bu alanlarda yalnızca teknik bilgi değil, gözlem ve yaratıcılık da gerekiyor. Aynı sahneye bakan iki kişi birbirinden tamamen farklı sonuçlar çıkarabilir ve işin eğlenceli tarafı da tam olarak burada başlıyor.

Üstelik bu beceriler yalnızca profesyonel içerik üreticilerinin işine yaramıyor. Sosyal medya kullanırken, bir sunum hazırlarken, bir marka için içerik üretirken veya kendi projeni anlatırken bile görsel anlatım becerisi ciddi bir avantaj sağlayabiliyor.

Yabancı dil ve iletişim becerilerini daha da geliştirmeye başlayabilirsin!

Senin merakın insanlara dönük. İnsanların ne düşündüğünü, neden öyle davrandığını, farklı kültürlerin nasıl yaşadığını ve kendini daha iyi ifade etmenin yollarını keşfetmek ilgini çekiyor.

Bu yüzden senin için yabancı dil öğrenmek ve iletişim becerilerini geliştirmek oldukça güçlü bir seçenek. Özellikle yeni bir dil öğrenmek yalnızca kelime ezberlemekten ibaret değil; farklı bir kültürün düşünme biçimine ve ifade tarzına da yaklaşmanı sağlayabiliyor.

Üstelik iletişim becerisi çok konuşmak anlamına gelmiyor. İyi dinlemek, doğru soruyu sormak, karşı tarafın ne anlatmaya çalıştığını anlamak ve düşünceni açık biçimde aktarabilmek de bu becerinin önemli parçaları. İş hayatından arkadaşlıklara kadar neredeyse her alanda kullanabileceğin bir yetenekten bahsediyoruz.

Finansal okuryazarlık becerileri seni bekliyor!

Sen 'Bu bana ne kazandıracak?' sorusunu sormayı seviyorsun. Bir şeyi öğrenmenin yalnızca eğlenceli olmasını değil, gerçek hayatta karşılığının olmasını da önemsiyorsun. Plan yapmak, seçenekleri karşılaştırmak ve geleceği düşünmek sana diğer insanlardan biraz daha doğal geliyor olabilir.

Bu nedenle finansal okuryazarlık senin için oldukça iyi bir başlangıç noktası. Çünkü finansal okuryazarlık yalnızca borsa veya yatırım konuşmaktan ibaret değil. Gelir-gider takibi, bütçe oluşturma, faiz ve enflasyonu anlamak, borçların maliyetini değerlendirmek ve finansal kararların sonuçlarını öngörebilmek de bunun önemli parçaları.

Bu beceriyi geliştirdikçe günlük hayatta karşına çıkan “%X faiz”, “taksit avantajı”, “yatırım getirisi” veya “enflasyona karşı değer kaybı” gibi ifadeler daha anlaşılır hale gelmeye başlayabilir. Böylece finansla ilgili kararları yalnızca çevrenden duyduklarına göre değil, temel kavramları anlayarak değerlendirebilirsin.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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