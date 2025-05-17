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Memleket Hasretine İyi Gelen 10 Şarkı

etiket Memleket Hasretine İyi Gelen 10 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 00:22

Gurbet dedikleri şey var ya… insanı alır başka şehirlere, başka ülkelere savurur ama kalbinin bir köşesini hep memlekette bırakır. Sokakların tozunu, annenin sesiyle karışık kahve kokusunu, çocukluğunun geçtiği o evin balkonunu… Ve bazen, tam da en olmadık anda bir şarkı çalar; her şey o anda geri gelir. Kimi zaman yutkunamazsın, kimi zaman içinden kocaman bir 'ah' yükselir.

Not: Bu liste gözyaşı garantilidir, yanına mendil almayı unutma.

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1. Kazım Koyuncu – Hayde

2. Neşet Ertaş – Zahidem

3. Selda Bağcan – Gesi Bağları

4. Ayla Algan – Memleketim

5. Destan – Atabarı

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6. Edip Akbayram – Güzel Günler Göreceğiz

7. Özdemir Erdoğan – Gurbet

8. Cem Karaca – Çökertme

9. Hayko Cepkin – Memleket Hasreti

10. Kıraç – Yıllar Sonra

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sabrina
sabrina
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