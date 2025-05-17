Memleket Hasretine İyi Gelen 10 Şarkı
Gurbet dedikleri şey var ya… insanı alır başka şehirlere, başka ülkelere savurur ama kalbinin bir köşesini hep memlekette bırakır. Sokakların tozunu, annenin sesiyle karışık kahve kokusunu, çocukluğunun geçtiği o evin balkonunu… Ve bazen, tam da en olmadık anda bir şarkı çalar; her şey o anda geri gelir. Kimi zaman yutkunamazsın, kimi zaman içinden kocaman bir 'ah' yükselir.
Not: Bu liste gözyaşı garantilidir, yanına mendil almayı unutma.
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1. Kazım Koyuncu – Hayde
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2. Neşet Ertaş – Zahidem
3. Selda Bağcan – Gesi Bağları
4. Ayla Algan – Memleketim
5. Destan – Atabarı
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6. Edip Akbayram – Güzel Günler Göreceğiz
7. Özdemir Erdoğan – Gurbet
8. Cem Karaca – Çökertme
9. Hayko Cepkin – Memleket Hasreti
10. Kıraç – Yıllar Sonra
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