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Meksika'dan Tüm Dünyaya Yayılan Ses Natalia Lafourcade ve 13 Eşsiz Şarkısı

etiket Meksika'dan Tüm Dünyaya Yayılan Ses Natalia Lafourcade ve 13 Eşsiz Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 18:02

İçinizde gizli kalmış neşeyi ve melodiyi ortaya çıkarak ses Natalia Lafourcade ve onun dinlemeye doyamayacağınız şarkılarından mükemmel bir liste hazırladık. Kemerlerinizi bağlayın, kulaklığınızı takın; unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz!

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1. Hasta la Raíz

2. Lo Que Construimos

3. Nunca Es Suficiente

4. Ella Es Bonita

5. María la Curandera

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6. En el 2000

7. Que La Vida Vale

8. Nunca Es Suficiente (Instrumental - Marimba)

9. Amor, Amor de Mis Amores

10. El lugar correcto

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11. Sembrando Flores

12. Blanca Mujer

13. Zapateado

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