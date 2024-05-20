Meksika'dan Tüm Dünyaya Yayılan Ses Natalia Lafourcade ve 13 Eşsiz Şarkısı
Meksika'dan Tüm Dünyaya Yayılan Ses Natalia Lafourcade ve 13 Eşsiz Şarkısı
İçinizde gizli kalmış neşeyi ve melodiyi ortaya çıkarak ses Natalia Lafourcade ve onun dinlemeye doyamayacağınız şarkılarından mükemmel bir liste hazırladık. Kemerlerinizi bağlayın, kulaklığınızı takın; unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hasta la Raíz
2. Lo Que Construimos
3. Nunca Es Suficiente
4. Ella Es Bonita
5. María la Curandera
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. En el 2000
7. Que La Vida Vale
8. Nunca Es Suficiente (Instrumental - Marimba)
9. Amor, Amor de Mis Amores
10. El lugar correcto
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın