Mehmet Şimşek, "Pazartesi" Demişti Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Kamuda Tasarruf Paketi Detayları

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geniş kapsamlı bir çalışma yaptığı paketin detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.

Dünya'nın aktardığı İHA haberine göre, tasarruf tedbirlerinde 100 milyar liralık bir hedef bulunurken, detaylar şöyle: