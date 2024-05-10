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Mehmet Şimşek, "Pazartesi" Demişti Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Kamuda Tasarruf Paketi Detayları

Mehmet Şimşek, "Pazartesi" Demişti Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Kamuda Tasarruf Paketi Detayları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.05.2024 - 17:07

Para politikasının enflasyonu düşürmekte tek başına kalmaması için mali tarafta da merakla beklenen tasarruf tedbirleri için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, tasarruf planını pazartesi açıklayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, tasarruf planını pazartesi açıklayacaklarını duyurdu.

Detayları burada.

Kamuda Tasarruf Paketi merakla bekleniyor. Ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Kamuda Tasarruf Paketi merakla bekleniyor. Ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geniş kapsamlı bir çalışma yaptığı paketin detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak. 

Dünya'nın aktardığı İHA haberine göre, tasarruf tedbirlerinde 100 milyar liralık bir hedef bulunurken, detaylar şöyle:

Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

Farklı şehirlerde düzenlenen tanıtım ve eğitim etkinliklerine ara verilecek.

Yüzde 65 oranında biten yatırımlar haricinde yeni yatırımlar durduruluyor.

Yüzde 65 oranında biten yatırımlar haricinde yeni yatırımlar durduruluyor.

Kamuda kurumlar giderlerini kalem kalem hesaplayacak, harcamalar minimuma indirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olmayan bina ve araç kiralamaları yapılmayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ise ihtiyaç varsa belirlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olmayan bina ve araç kiralamaları yapılmayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ise ihtiyaç varsa belirlenecek.

Kamu kurumlarına bağlı olan konuk evi, sosyal tesisler gibi yerlerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

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Kırtasiye harcamalarının azalması sağlanacak ve dijital yazışmalara ağırlık verilecek.

Kırtasiye harcamalarının azalması sağlanacak ve dijital yazışmalara ağırlık verilecek.

Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Bunlara ek olarak Bloomberg'den Fırat Kozok da, yüzde 75 seviyesinin altında tamamlanan projelerin yavaşlatılacağını, kamuda emekli olan personelin yerine alımların olacağını belirtti.

Bunlara ek olarak Bloomberg'den Fırat Kozok da, yüzde 75 seviyesinin altında tamamlanan projelerin yavaşlatılacağını, kamuda emekli olan personelin yerine alımların olacağını belirtti.
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