Mehmet Şimşek, "Pazartesi" Demişti Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Kamuda Tasarruf Paketi Detayları
Mehmet Şimşek, "Pazartesi" Demişti Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Kamuda Tasarruf Paketi Detayları
Para politikasının enflasyonu düşürmekte tek başına kalmaması için mali tarafta da merakla beklenen tasarruf tedbirleri için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
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Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, tasarruf planını pazartesi açıklayacaklarını duyurdu.
Kamuda Tasarruf Paketi merakla bekleniyor. Ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.
Yüzde 65 oranında biten yatırımlar haricinde yeni yatırımlar durduruluyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olmayan bina ve araç kiralamaları yapılmayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ise ihtiyaç varsa belirlenecek.
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Kırtasiye harcamalarının azalması sağlanacak ve dijital yazışmalara ağırlık verilecek.
Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.
Bunlara ek olarak Bloomberg'den Fırat Kozok da, yüzde 75 seviyesinin altında tamamlanan projelerin yavaşlatılacağını, kamuda emekli olan personelin yerine alımların olacağını belirtti.
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