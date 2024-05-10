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Mehmet Şimşek'ten Tasarruf Paketi: Pazartesi Açıklanacak

Mehmet Şimşek'ten Tasarruf Paketi: Pazartesi Açıklanacak

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.05.2024 - 11:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirleri kapsamında pazartesi günü açıklama yapacaklarını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, 'Pazartesi günü Cevdet Yılmaz ile tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız' dedi.

Bakan Şimşek, konuşmasında, ekonomi programında dezenflasyona geçişin öngörüldüğünü belirtirken, Türkiye'nin düşen kredi risk primine de değindi.

Bakan Şimşek, konuşmasında, ekonomi programında dezenflasyona geçişin öngörüldüğünü belirtirken, Türkiye'nin düşen kredi risk primine de değindi.

CDS'in 300 baz puanın altına gerilemesine vurgu yapan Şimşek, kamuda tasarrufa yönelik şunları söyledi:

CDS'in 300 baz puanın altına gerilemesine vurgu yapan Şimşek, kamuda tasarrufa yönelik şunları söyledi:

Kamu maliyesine ilişkin bir çok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Cevdet Yılmaz ile tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Paketle birlikte kamu harcamaları 'dondurulacak', asgari kurumlar vergisi gelecek.

Vergi artışlarına yönelik de Bakan Şimşek, "Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak" dedi.

Vergi artışlarına yönelik de Bakan Şimşek, "Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak" dedi.
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