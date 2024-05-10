Mehmet Şimşek'ten Tasarruf Paketi: Pazartesi Açıklanacak
Mehmet Şimşek'ten Tasarruf Paketi: Pazartesi Açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirleri kapsamında pazartesi günü açıklama yapacaklarını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, konuşmasında, ekonomi programında dezenflasyona geçişin öngörüldüğünü belirtirken, Türkiye'nin düşen kredi risk primine de değindi.
CDS'in 300 baz puanın altına gerilemesine vurgu yapan Şimşek, kamuda tasarrufa yönelik şunları söyledi:
Vergi artışlarına yönelik de Bakan Şimşek, "Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın