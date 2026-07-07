Meğer Ne Çok Hata Sığdırmışız Dilimize! Türkçede Doğruymuş Gibi Gelse de Sık Sık Yanlış Yazılan Kelimeler
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Türkçede sık sık yaptığımız bazı yazım yanlışları var. Örneğin bağlaç olan -de'lerin ayrılmaması, bazı şey'lerin hala bitişik yazılması, ki'lerin ayrılmaması... Üstelik sadece ekler de değil mevzu! Bazılarımız Türkçe kelimelerin nasıl yazıldığını bilmiyor ya da sık sık karıştırıyor.
İşte artık yazımını öğrenmemiz gereken o kelimeler!
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Allerji değil efendim, alerji
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Anfi değil, amfi.
Çinakop ya da çinokop değil, çinekop
Erezyon değil, erozyon
Karnıbahar değil arkadaşlar, karnabahar
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Şaşıracaksınız belki ama peştemal değil, peştamal
Sezeryan değil, sezaryen
Tatanoz ya da tetanoz değil, tetanos
Vejeteryan değil, vejetaryen
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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