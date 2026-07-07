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Meğer Ne Çok Hata Sığdırmışız Dilimize! Türkçede Doğruymuş Gibi Gelse de Sık Sık Yanlış Yazılan Kelimeler

Meğer Ne Çok Hata Sığdırmışız Dilimize! Türkçede Doğruymuş Gibi Gelse de Sık Sık Yanlış Yazılan Kelimeler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 10:35
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Türkçede sık sık yaptığımız bazı yazım yanlışları var. Örneğin bağlaç olan -de'lerin ayrılmaması, bazı şey'lerin hala bitişik yazılması, ki'lerin ayrılmaması... Üstelik sadece ekler de değil mevzu! Bazılarımız Türkçe kelimelerin nasıl yazıldığını bilmiyor ya da sık sık karıştırıyor. 

İşte artık yazımını öğrenmemiz gereken o kelimeler!

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Allerji değil efendim, alerji

Allerji değil efendim, alerji

  • Yanlış: Antiparantez, Doğru: Antrparantez 

  • Yanlış: Aliminyum, Doğru: Alüminyum

  • Yanlış: Acaip, Doğru: Acayip

  • Yanlış: Aferim, Doğru: Aferin

  • Yanlış: Afilli, Doğru: Afili

Anfi değil, amfi.

Anfi değil, amfi.
www.tedankara.k12.tr

  • Yanlış: Bilader, Doğru: Birader

  • Yanlış: Bilimum,  Doğru: Bilumum

  • Yanlış: Bir çok, bir kaç, Doğru: Birçok, birkaç

  • Yanlış: Cürret, Doğru: Cüret

  • Yanlış: Demogoji, Doğru: Demagoji

Çinakop ya da çinokop değil, çinekop

Çinakop ya da çinokop değil, çinekop

  • Yanlış: Direk, Doğru: Direkt

  • Yanlış: Dinazor, Doğru: Dinozor

  • Yanlış: Döküman Doğru: Doküman

  • Yanlış: Espiri, Doğru: Espri

  • Yanlış: Eşkiya, Doğru: Eşkıya

Erezyon değil, erozyon

Erezyon değil, erozyon

  • Yanlış: Gardolap, Doğru: Gardırop

  • Yanlış: Halisinasyon, Doğru: Halüsinasyon

  • Yanlış: Harfiyat, Doğru: Hafriyat

  • Yanlış: Hazır cevap, Doğru: Hazırcevap

  • Yanlış: Hergün,  Doğru: Her gün

  • Yanlış: İlizyon, ilüzyon Doğru: İllüzyon

Karnıbahar değil arkadaşlar, karnabahar

Karnıbahar değil arkadaşlar, karnabahar

  • Yanlış: İtibariyle, Doğru: İtibarıyla

  • Yanlış: İnsiyatif, Doğru: İnisiyatif

  • Yanlış: Kitapevi, Doğru: Kitabevi

  • Yanlış: Komidin, Doğru: Komodin

  • Yanlış: Labaratuvar, Labaratuar, Doğru: Laboratuvar

  • Yanlış: Malesef, Doğru: Maalesef

  • Yanlış: Menapoz, Doğru: Menopoz

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Şaşıracaksınız belki ama peştemal değil, peştamal

Şaşıracaksınız belki ama peştemal değil, peştamal

  • Yanlış: Menapoz, Doğru: Menopoz

  • Yanlış: Menejer, Doğru: Menajer

  • Yanlış: Mundar, Doğru: Murdar

  • Yanlış: Mütevazi, Doğru: Mütevazı

Sezeryan değil, sezaryen

Sezeryan değil, sezaryen
www.guven.com.tr

  • Yanlış: Pinpirik, Doğru: Pimpirik

  • Yanlış: Sağsalim, Doğru: Sağ salim

  • Yanlış: Süpriz, Doğru: Sürpriz

  • Yanlış: Şevkat, Doğru: Şefkat

  • Yanlış: Tastik, Doğru: Tasdik

Tatanoz ya da tetanoz değil, tetanos

Tatanoz ya da tetanoz değil, tetanos

  • Yanlış: Tenefüs, Doğru: Teneffüs

  • Yanlış: Traş, Doğru: Tıraş

  • Yanlış: Ukte, Doğru: Ukde

  • Yanlış: Uluslar arası, Doğru: Uluslararası

Vejeteryan değil, vejetaryen

Vejeteryan değil, vejetaryen

  • Yanlış: Yanısıra, Doğru: Yanı sıra

  • Yanlış: Yanyana, Doğru: Yan yana

  • Yanlış: Zerafet,  Doğru: Zarafet

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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