Meğer Ne Çok Hata Sığdırmışız Dilimize! Türkçede Doğruymuş Gibi Gelse de Sık Sık Yanlış Yazılan Kelimeler

Türkçede sık sık yaptığımız bazı yazım yanlışları var. Örneğin bağlaç olan -de'lerin ayrılmaması, bazı şey'lerin hala bitişik yazılması, ki'lerin ayrılmaması... Üstelik sadece ekler de değil mevzu! Bazılarımız Türkçe kelimelerin nasıl yazıldığını bilmiyor ya da sık sık karıştırıyor.

İşte artık yazımını öğrenmemiz gereken o kelimeler!