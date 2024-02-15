Medya Psikoloğu ile Birlikte Friends Dizisinin Sevilen Karakterleri Ross ve Rachel İlişkisini İnceliyoruz!
Medya Psikoloğu ile Birlikte Friends Dizisinin Sevilen Karakterleri Ross ve Rachel İlişkisini İnceliyoruz!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2IUXtXLX...
Friends dizisinin sevilen karakterleri Ross ve Rachel'ın ilişkisini, bir medya psikoloğu eşliğinde derinlemesine inceliyoruz.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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90'lı yılların en sevilen sitcomlarından biri olan Friends'i mutlaka biliyorsunuzdur. 6 arkadaşın yaşamını konu edinen bu sitcom günümüzde bile popülerliğini korumaya devam ediyor.
Friends'in her çifti ayrı güzel olsa da ne yaşadıklarına bir türlü anlam veremediğimiz bir çifti vardı. Ross ve Rachel!
Biliyorsunuz ki yıllar sonra güç bela başlayan Ross ve Rachel ilişkisi başlarda her ne kadar kusursuz gibi görünse de bölümler ilerledikçe bu çiftin dizinin en karmaşık karakterleri olduğunu fark etmiştik.
Özellikle bu çiftin "we were on a break" çatışması günümüzde bile hala tartışmalara neden oluyor.
Peki bu çiftin arasındaki problemlerin psikolojik nedenlerini hiç düşündünüz mü? Medya Psikoloğu Gözde Aytulun, bir dargın bir barışık Ross ve Rachel ilişkisini teşhislerle inceledi. Gelin birlikte bakalım!
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Aytulun'a göre Ross'un kendine verdiği değer yetkinliğine bağlıdır. Akıllı ve yetkin olduğunu düşünen Ross aynı zamanda değerli olduğunu da hisseder. Ross'un her fırsatta kendini kanıtlaması, insanların yanlışlarını düzeltmesi ve işinde her zaman başarılı olması da buna bağlıdır.
Ross'un bu hallerini tam olarak Rachel işinde ilerlemeye başladığı ve Mark ile tanıştığı sırada görebiliriz. Çünkü artık işinde başarılı olan tek kişi Ross değildir. Yani Ross, Mark'ı kendine bir tehdit olarak algılar.
Gelelim Rachel'a. Rachel'ın kendine verdiği değer daha çok dış görünüşü ile alakalıdır. Rachel'ın özgüveninin temel kaynağı ise liseden itibaren her zaman popüler olmasıdır.
Bildiğiniz gibi Ross, Rachel'a sahip olduğu için her zaman kendini şanslı hisseden, zeki ve doktora sahibi bir erkektir. Bu da Rachel'a büyük bir güven duygusu sağlar.
Gelelim çatışmalara ve kavgalara. Genel olarak bakıldığında Psikolog Aytulun'a göre Ross ve Rachel'ın güvensiz bir ilişkisi vardır. Bunun nedeni ise iki tarafın da öz saygılarının sarsılmalarının farklı nedenlerden kaynaklanmasıdır.
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Aynı zamanda Rachel'ın gençlik dönemlerinde Ross'tan daha popüler bir karakter olması ve Rachel'ın o dönemlerde Ross'u beğenmemesi gibi önemli güç varlığına sahip farklılıklar ikilinin hafızasından hiçbir zaman silinmez.
Ve son olarak her iki tarafın da kendisini partnerinden daha çok düşünüyor olması onların ilişkiye adapte ve teslim olmalarını da zorlaştırmıştır.
Bir psikolog görüşünden sonra o soruyu yıllar sonra yeniden soralım! "We were on a break" olayında kim haklı?
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