Medya Dünyasında Deprem! Sözcü'nün Eski Kadrosu Yeni Gazeteyle Geri Dönüyor: İsmi ''Nefes''

Finansal destek konusu ise başlı başına bir sır perdesi. Yeni gazetenin yüksek maaşlarla kadro toplaması ardında güçlü bir maddi kaynağın olduğuna işaret ediyor. Medya kulislerinde Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden birinin bu projeye önemli bir finansal destek sağladığı konuşuluyor. Ayrıca Galatasaray’a da sponsor olan bu şirketlerin rolü dedikoduları daha da körüklüyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.