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Medya Dünyasında Deprem! Sözcü'nün Eski Kadrosu Yeni Gazeteyle Geri Dönüyor: İsmi ''Nefes''

Medya Dünyasında Deprem! Sözcü'nün Eski Kadrosu Yeni Gazeteyle Geri Dönüyor: İsmi ''Nefes''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 09:15

Sözcü gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz 1 Ekim 2024 itibarıyla görevinden ayrıldı ve beraberinde büyük bir medya ekibini de götürdü. Yılmaz’ın liderliğinde kurulan yeni gazetenin adı Nefes olarak belirlendi. Sözcü’nün köşe yazarları ve editörlerinin büyük bir kısmı bu yeni oluşuma katıldı. Son olarak 11 yıldır Sözcü'de köşe yazarlığı yapan Soner Yalçın da gazetesine veda etti. Yılmaz ve ekibi Şubat 2025’te Nefes'i piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

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Yılmaz’ın Ayrılığı Ardında Büyük Değişim

Yılmaz’ın Ayrılığı Ardında Büyük Değişim

Metin Yılmaz’ın ayrılığı Sözcü gazetesinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Yılmaz sadece kendi pozisyonunu bırakmakla kalmadı, gazetenin pek çok deneyimli ismi de peşinden geldi. Aytunç Erkin yıllardır Sözcü'nün önemli yazarlarından biriydi ve onun da bu ayrılığa katılması değişimin boyutunu gözler önüne serdi.

Yeni gazetenin ismi de belli: Nefes

Yeni gazetenin ismi de belli: Nefes

Metin Yılmaz ve ekibi yüksek maaşlarla birçok editör ve tanınmış gazeteciye imza attırmış durumda. Gazetenin Şubat ayında çıkacağı konuşuluyor.

Finansal Destek Kimden?

Finansal Destek Kimden?

Finansal destek konusu ise başlı başına bir sır perdesi. Yeni gazetenin yüksek maaşlarla kadro toplaması ardında güçlü bir maddi kaynağın olduğuna işaret ediyor. Medya kulislerinde Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden birinin bu projeye önemli bir finansal destek sağladığı konuşuluyor. Ayrıca Galatasaray’a da sponsor olan bu şirketlerin rolü dedikoduları daha da körüklüyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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