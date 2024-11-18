Medya Dünyasında Deprem! Sözcü'nün Eski Kadrosu Yeni Gazeteyle Geri Dönüyor: İsmi ''Nefes''
Medya Dünyasında Deprem! Sözcü'nün Eski Kadrosu Yeni Gazeteyle Geri Dönüyor: İsmi ''Nefes''
Sözcü gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz 1 Ekim 2024 itibarıyla görevinden ayrıldı ve beraberinde büyük bir medya ekibini de götürdü. Yılmaz’ın liderliğinde kurulan yeni gazetenin adı Nefes olarak belirlendi. Sözcü’nün köşe yazarları ve editörlerinin büyük bir kısmı bu yeni oluşuma katıldı. Son olarak 11 yıldır Sözcü'de köşe yazarlığı yapan Soner Yalçın da gazetesine veda etti. Yılmaz ve ekibi Şubat 2025’te Nefes'i piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
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Yılmaz’ın Ayrılığı Ardında Büyük Değişim
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Yeni gazetenin ismi de belli: Nefes
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