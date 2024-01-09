Tarikat Medreselerinde Verilen Cezalar Sosyal Medyayı Dehşete Düşürdü

Medreseler, tarikatlar ve cemaat grupları kavramı Türkiye'de tartışmalı konular ve bu kurumlar dini topluluk olma özelliklerinden çok siyaset, eğitim, ordu, güvenlik, ticaret gibi kavramlarla da iç içeler. Kağıt üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemeleri olsa da medreseler, sıbyan mektepleri gibi kurumlar da kamuoyunun önüne düşüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı derslik camından dışarı bakmanın para cezasıyla cezalandırıldığını paylaştı ve bu tip kurumlarda yaşananlar birer itiraf gibi gün yüzüne çıktı.