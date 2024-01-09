Tarikat Medreselerinde Verilen Cezalar Sosyal Medyayı Dehşete Düşürdü
Tarikat Medreselerinde Verilen Cezalar Sosyal Medyayı Dehşete Düşürdü
Medreseler, tarikatlar ve cemaat grupları kavramı Türkiye'de tartışmalı konular ve bu kurumlar dini topluluk olma özelliklerinden çok siyaset, eğitim, ordu, güvenlik, ticaret gibi kavramlarla da iç içeler. Kağıt üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemeleri olsa da medreseler, sıbyan mektepleri gibi kurumlar da kamuoyunun önüne düşüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı derslik camından dışarı bakmanın para cezasıyla cezalandırıldığını paylaştı ve bu tip kurumlarda yaşananlar birer itiraf gibi gün yüzüne çıktı.
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2022 yılının başında Enes Kara isimli tıp öğrencisi kaldığı cemaat yurdundaki baskılara dayanamayarak hayatına son vermişti.
Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ise tarikat sahneleri nedeniyle çokça konuşuldu.
Cemaat ve tarikatların tepkisi sonrası FOX TV'de yayımlanan diziye ceza yağdı. Bu tip kurumların İslam dinini karaladığı öne sürüldü.
Tüm bu gündemin arasında bir X paylaşımı ise pek çok kişinin dikkatini çekti.
Ardından benzer kuralların pek çok yerde uygulandığına dair bahsedenler oldu.
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Mahkumlar kadar haklarının olmadığını paylaşanlar da oldu.
Ailesine kızgın olanlar da var.
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"Dışarı çıkınca zina yapıyormuşum gibi hissediyorum..."
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Şiddet unsurları da paylaşımın altında yer aldı.
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