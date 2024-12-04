Mediazone Games CEO'su Efe Kethüda, Türkiye'nin Sıradışı 10 Başarılı Gencinden Biri Seçildi
Mediazone Games CEO'su Efe Kethüda, Türkiye'nin Sıradışı 10 Başarılı Gencinden Biri Seçildi
Türkiye'nin sıradışı başarılara imza atan 10 genci ödüllendirildi. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin 1983 yılından bu yana düzenlediği 'Ten Outstanding Young Persons of the World' programının Türkiye ayağı da gerçekleştirildi. 30 Kasım'da düzenlenen “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödül töreninde birbirinden başarılı isimler sahnedeydi.
Mediazone Games’in CEO’su Efe Kethüda, Türkiye'nin en başarılı 10 genci listesine adını yazdırarak 'RE/MAX Türkiye İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik Kategorisi'nde birincilik elde etti.
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"Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci" JCI (Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) tarafından seçildi.
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Mediazone Games’in CEO’su Efe Kethüda da "Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci" arasında yerini aldı. Başarılı isim Kethüda, "RE/MAX Türkiye İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik Kategorisi"nde ödüle layık görüldü.
Mediazone Games’in CEO’su ve Playgate Ventures’ın Yönetici Ortağı olan Kethüda, 2017 yılında Türkiye’nin ilk e-spor platformu Flank Esports’u kurdu. Flank Esports, 2021 yılında FUT Ventures tarafından satın alındı.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kethüda, aynı üniversitede Girişimcilik Yüksek Lisansı yaptı ve London School of Economics’te eğitim aldı.
KTH Event Agency, Red Herring tarafından düzenlenen "Avrupa’nın En İyi 100 Şirketi" listesinde ödül kazandı. Ayrıca "En İyi Etkinlik Yönetimi Şirketi" ödülünün de sahibi oldu.
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Kethüda, Çin’de düzenlenen “Gençler Dünya Masa Tenisi Şampiyonası”’nda takımlarda dünya ikincisi oldu.
Kethüda, Türk Girişimcilik Vakfı, Yeni1Lider, HUG ve Coronathon Türkiye’de mentorluk yapıyor. Aynı zamanda Founders Pledge, İhtiyaç Haritası, Leaders for Climate Action, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü, VDWS Alman Su Sporları Derneği, AGB Binicilik Takımı üyesi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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