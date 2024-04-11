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Medar-ı İftiharımız Çağatay Ulusoy Popüler Yabancı Dizilerde Rol Alsaydı Nasıl Görünürdü?

Medar-ı İftiharımız Çağatay Ulusoy Popüler Yabancı Dizilerde Rol Alsaydı Nasıl Görünürdü?

Çağatay Ulusoy
themyscira - Misafir Editör
11.04.2024 - 16:17

Teknolojinin ekmeğini sonuna kadar yediğimiz şu günlerde @aihikayeler adlı Instagram hesabı yapay zekayla Çağatay Ulusoy'u yabancı dizilerde oynattı. Yerli dizilerdeki her versiyonuna hayran kaldığımız ünlü oyuncu bakalım yabancı dizilerde nasıl görünüyormuş?

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Yakışıklılığı ve oyunculuk konusundaki yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, hangi role girerse girsin başarıyla üstesinden gelmeyi başarıyor.

Yakışıklılığı ve oyunculuk konusundaki yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, hangi role girerse girsin başarıyla üstesinden gelmeyi başarıyor.

Şimdilerde TV ekranlarında Gaddar dizisinde canlandırdığı Dağhan karakteriyle izlediğimiz Ulusoy aktif olarak bir dizi ya da film projesinde rol almasa bile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Şimdilerde TV ekranlarında Gaddar dizisinde canlandırdığı Dağhan karakteriyle izlediğimiz Ulusoy aktif olarak bir dizi ya da film projesinde rol almasa bile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ülkenin en karizmatik ve başarılı oyuncularından sayılan Çağatay Ulusoy'u bu kez gündeme getiren teknoloji oldu.

Ülkenin en karizmatik ve başarılı oyuncularından sayılan Çağatay Ulusoy'u bu kez gündeme getiren teknoloji oldu.

Yerli dizilerdeki başarısıyla göz dolduran oyuncunun, popüler yabancı dizilerde nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi?

Yerli dizilerdeki başarısıyla göz dolduran oyuncunun, popüler yabancı dizilerde nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi?

Instagram'daki @aihikayeler adlı hesap bu soruya yanıt vermiş bile! La Casa de Papel, Game of Thrones ve Breaking Bad'de nasıl görüneceğini merak ediyorsanız sizi şöyle alalım:

Instagram'daki @aihikayeler adlı hesap bu soruya yanıt vermiş bile! La Casa de Papel, Game of Thrones ve Breaking Bad'de nasıl görüneceğini merak ediyorsanız sizi şöyle alalım:
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La Casa de Papel

La Casa de Papel

Game of Thrones

Game of Thrones

Breaking Bad

Breaking Bad

Siz en çok hangi versiyonunu beğendiniz?

Siz en çok hangi versiyonunu beğendiniz?

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