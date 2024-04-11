Medar-ı İftiharımız Çağatay Ulusoy Popüler Yabancı Dizilerde Rol Alsaydı Nasıl Görünürdü?

Teknolojinin ekmeğini sonuna kadar yediğimiz şu günlerde @aihikayeler adlı Instagram hesabı yapay zekayla Çağatay Ulusoy'u yabancı dizilerde oynattı. Yerli dizilerdeki her versiyonuna hayran kaldığımız ünlü oyuncu bakalım yabancı dizilerde nasıl görünüyormuş?