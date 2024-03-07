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MEB'den Yeni Karar: Tüm Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Okutma Zorunluluğu Başlıyor

MEB'den Yeni Karar: Tüm Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Okutma Zorunluluğu Başlıyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.03.2024 - 16:58

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni mevzuat doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu olacak.

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16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler arasında özel okullarda da 'derslerde, bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak' şeklindeki düzenleme yer aldı.

Özel okullarda okuyan tüm öğrencilere yönelik "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmü getirildi.

Özel okullarda okuyan tüm öğrencilere yönelik "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmü getirildi.
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Bu hükümle bakanlığın denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek ve velilerin farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları hedeflendiği belirtildi.

Okullar denetlenecek ve ceza uygulanabilecek.

Okullar denetlenecek ve ceza uygulanabilecek.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutacak. Yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderilecek.

Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesindeki cezai müeyyideler uygulanabilecek. Madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

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