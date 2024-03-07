MEB'den Yeni Karar: Tüm Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Okutma Zorunluluğu Başlıyor
MEB'den Yeni Karar: Tüm Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Okutma Zorunluluğu Başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni mevzuat doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu olacak.
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16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Özel okullarda okuyan tüm öğrencilere yönelik "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmü getirildi.
Okullar denetlenecek ve ceza uygulanabilecek.
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