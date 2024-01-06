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McDonalds Yöneticisi Yapılan Boykotlardan Etkilenerek İşlerin Düştüğünü Açıkladı

McDonalds Yöneticisi Yapılan Boykotlardan Etkilenerek İşlerin Düştüğünü Açıkladı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 11:22 Son Güncelleme: 06.01.2024 - 11:29

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı boykot edilen markalardan McDonalds Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, Linkedin hesabından açıklama yaptı.

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İsrail ve Gazze arasındaki savaş devam ederken dünyada birçok marka İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle boykot ediliyor.

İsrail ve Gazze arasındaki savaş devam ederken dünyada birçok marka İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle boykot ediliyor.

Boykot edilen markalardan olan ABD’li restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından boykotlar hakkında bir paylaşım yaptı.

Boykot edilen markalardan olan ABD’li restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından boykotlar hakkında bir paylaşım yaptı.

Kempczinski, paylaşımında boykotlar nedeniyle Orta Doğu’da ve dışındaki pek çok pazarda birçok markanın "yanlış bilgilerden" dolayı ciddi derece etkilendiğini belirtti.

Kempczinski, paylaşımında boykotlar nedeniyle Orta Doğu’da ve dışındaki pek çok pazarda birçok markanın "yanlış bilgilerden" dolayı ciddi derece etkilendiğini belirtti.

Şirketin, İslam ülkeleri dahil bulunduğu her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, boykotların cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.

Şirketin, İslam ülkeleri dahil bulunduğu her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, boykotların cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.

McDonalds'ın İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

McDonalds'ın İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.
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Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonalds şirketleri de yemek yardımının McDonalds İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonalds şirketleri de yemek yardımının McDonalds İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonalds Türkiye, Gazze'deki savaş mağdurlarına, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 1 milyon dolarlık insani yardım desteği yapacağını duyurmuştu.

McDonalds Türkiye, Gazze'deki savaş mağdurlarına, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 1 milyon dolarlık insani yardım desteği yapacağını duyurmuştu.

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