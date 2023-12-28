Hollanda'nın En Büyük AVM'lerinden Birinde İsrail'e Destek Verdiği İddiasıyla Markalara Boykot Çağrısı Yapıldı

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 23 Aralık'ta gerçekleşen bir eylemde, Gazze'de yaşanan katliama ortak olduğu iddia edilen markalara boykot çağrısı yapıldı.
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Amsterdam'da bulunan ve Hollanda'nın en büyük AVM'lerinden birisi olan De Bijenkorf'de gerçekleşen eylemde insanlara broşür dağıtılırken, bir de sesli mesaj dinletildi.
İsrail'in Hamas ile olan savaşında Gazze'de yaptığı katliama sözlü veya maddi olarak destek verdiği iddia edilen markalara boykot çağrısı yapıldı.
İşte o anlar: 👇
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