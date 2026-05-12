McDonald’s Türkiye, Stranger Things Macerasını Happy Meal Menülerine Taşıyor

Onedio Content - Onedio Editörü
12.05.2026 - 12:39

McDonald’s Türkiye, Netflix’te yayına giren ‘Stranger Things: Sene 1985’ animasyon dizisine özel hazırladığı Happy Meal programını başlattı. Bu kapsamda çocuklar 12 farklı oyuncakla buluşurken, seçili McDonald’s Türkiye restoranlarında diziyi yansıtan deneyim alanları misafirleri karşılıyor.

McDonald’s Türkiye, neşeli Happy Meal dünyasını bu kez 80’lerin nostaljik atmosferiyle buluşturuyor. Geçen yıl son sezonu yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen Stranger Things’in ardından animasyon formatında izleyicilerle buluşan Stranger Things: Sene 1985 dizisi için Netflix iş birliğiyle özel bir Happy Meal programı hazırlandı. Özel tasarım Happy Meal kutuları ve tematik oyuncaklar da seçili restoranlardaki sürprizlerle birlikte dizi hayranlarını bekliyor.

Koleksiyon heyecanı Happy Meal menülerinde

Program kapsamında Happy Meal alan çocuklar, Stranger Things: Sene 1985’ten ilhamla hazırlanan 12 farklı oyuncaktan birine ulaşabiliyor. Serinin karakterleri, mekanları ve yaratıklarını yansıtan oyuncaklar, koleksiyon heyecanını Happy Meal menülerinin oyun ve keşif duygusuyla bir araya getiriyor.

Özel seri Happy Meal kutuları da program boyunca Stranger Things’in görsel dünyasını yansıtan tasarımıyla sunuluyor. Kutularda yer alan QR kod aracılığıyla çocuklar, dijital oyun deneyimine katılarak Hawkins ekibinin macerasına dahil olabiliyor.

Stranger Things ruhu McDonald’s restoranlarında

McDonald’s Türkiye, Stranger Things programını restoranlarına da taşıyor. Bu doğrultuda İstanbul’daki Levent, Kartal DT, Watergarden restoranlarına ek olarak İzmir Şemikler ve Mersin Yenişehir restoranlarında özel Stranger Things köşeleri hazırlandı. Levent ve Kartal DT restoranlarında ise McDonald’s’ın ikonik altın kemeri, dizinin atmosferine gönderme yapan sarmaşık uygulamasıyla misafirleri karşılıyor.

“Happy Meal menülerinde çocukların sevdiği hikayelere yer veriyoruz”

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, programa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“McDonald’s Türkiye olarak Happy Meal menülerini çocukların seçim yapabildiği, merak duygusunu beslediği ve kendi oyun dünyasını kurabildiği bir konsept olarak ele alıyoruz. Bugün çocuklar sevdikleri hikayelerle ekranda, oyunda ve gündelik hayatın farklı anlarında bağ kuruyor. Biz de bu bağı ailelerin birlikte keyif aldığı McDonald’s ziyaretlerine taşımak istedik. Netflix imzalı Stranger Things: Sene 1985 iş birliğimizle çocukların kendi oyunlarıyla dahil olabildikleri bir Happy Meal deneyimini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.”

