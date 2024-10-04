Mazhar Alanson'un Vefat Eden Kızı Eda Alanson ile Birlikte Bir Filmde Rol Aldığı Ortaya Çıktı
Mazhar Alanson'un Vefat Eden Kızı Eda Alanson ile Birlikte Bir Filmde Rol Aldığı Ortaya Çıktı
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson bugün Ankara'da vefat etti. Ünlü sanatçının yıllar önce kızıyla birlikte bir filmde rol aldığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı ve müzisyen dostu Özkan Uğur'un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson, bu kez de kızını kaybetmenin acısını yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara'da tedavi gören Eda Alanson, bugün 50 yaşında hayatını kaybetti. Baba-kız 2009 yılında "Kirpi" isimli filmde birlikte rol almışlardı.
Mazhar Alanson'un 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Çiftin bu evlilikten Hilmi ve Eda adında iki çocuğu bulunuyor.
Mazhar Alanson, eski eşinin vefatının ardından şu cümleleri paylaşmıştı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın