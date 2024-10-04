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Mazhar Alanson'un Vefat Eden Kızı Eda Alanson ile Birlikte Bir Filmde Rol Aldığı Ortaya Çıktı

Mazhar Alanson'un Vefat Eden Kızı Eda Alanson ile Birlikte Bir Filmde Rol Aldığı Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.10.2024 - 14:38 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 14:47

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson bugün Ankara'da vefat etti. Ünlü sanatçının yıllar önce kızıyla birlikte bir filmde rol aldığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı ve müzisyen dostu Özkan Uğur'un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson, bu kez de kızını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı ve müzisyen dostu Özkan Uğur'un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson, bu kez de kızını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Ankara'da tedavi gören Eda Alanson, bugün 50 yaşında hayatını kaybetti. Baba-kız 2009 yılında "Kirpi" isimli filmde birlikte rol almışlardı.

Ankara'da tedavi gören Eda Alanson, bugün 50 yaşında hayatını kaybetti. Baba-kız 2009 yılında "Kirpi" isimli filmde birlikte rol almışlardı.

Mazhar Alanson'un 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Çiftin bu evlilikten Hilmi ve Eda adında iki çocuğu bulunuyor.

Mazhar Alanson'un 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Çiftin bu evlilikten Hilmi ve Eda adında iki çocuğu bulunuyor.

Mazhar Alanson, eski eşinin vefatının ardından şu cümleleri paylaşmıştı:

Mazhar Alanson, eski eşinin vefatının ardından şu cümleleri paylaşmıştı:

'İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale...'

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