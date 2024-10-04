Mazhar Alanson'un Vefat Eden Kızı Eda Alanson ile Birlikte Bir Filmde Rol Aldığı Ortaya Çıktı

'İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale...'