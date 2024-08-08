Maymun Çiçeği Varyantı Alarmı: Afrika'da Önümüzdeki Hafta Acil Durum İlan Edilecek!
Maymun Çiçeği Varyantı Alarmı: Afrika'da Önümüzdeki Hafta Acil Durum İlan Edilecek!
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) kıta genelindeki maymun çiçeği varyantının alarm verici boyutta olduğunu açıkladı. Africa CDC'den yapılan açıklamada varyant nedeniyle önümüzdeki hafta acil durum ilan edileceği duyuruldu.
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İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yeni bir maymun çiçeği varyantı yüzünden Afrika'da alarma geçildiğini duyurdu.
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) kıta genelindeki maymun çiçeği varyantının alarm verici boyutta olduğunu açıkladı.
Africa CDC'den yapılan açıklamada varyant nedeniyle önümüzdeki hafta acil durum ilan edileceği duyuruldu.
Viral enfeksiyonun yayılma hızının endişe verici olduğunu belirten uzmanlar, varyantın yakın temas yoluyla bulaştığını ve lezyonlara sebep olduğunu hatırlattı.
Yakın temas yoluyla bulaşan hastalıktaki çoğu vaka hafif olsa da zaman zaman ölüme de yol açabiliyor.
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