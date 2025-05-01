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Mayıs Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Mayıs Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 23:28

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Katy Perry- Unconditionally

Justin Timberlake- Mirrors

Lana Del Rey- Young and Beautiful

Billie Eilish - Ocean Eyes

Dua Lipa - Training Season

Lady Gaga - Abracadabra

Rihanna - Where Have You Been

Beyonce- Partition

Tarkan- Şerbetli

Tan Taşçı- Yok

Özgür- İstiklal

Gülben Ergen- Bay Doğru

Katy Perry- Chained To The Rhythm

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miray soysal
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