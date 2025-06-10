Mavi Kalp Anlamı Nedir? Mavi Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir, Neyi Simgeler?

Sosyal medyada veya mesajlaşırken sık sık kullandığımız mavi kalp emojisi ( 💙 ) güven, sadakat ve huzur anlamına gelir. Yani romantik ilişkilerde ve arkadaşlık ilişkilerinde bu kalbin kullanılması, karşı tarafın size güvendiğinin bir göstergesidir. Mavi kalp kullanan kişi, size tüm kalbini açmıştır.

Mavi kalp emojisi aynı zamanda özgür ruh anlamına gelir. Özgürlüğü temsil eden mavi kalp, denizlerin, göklerin mini bir simgesidir. Bu nedenle özellikle de yaz tatili paylaşımlarında kullanılır.