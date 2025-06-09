Beyaz Kalp Anlamı Nedir? Beyaz Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir ve Kime Gönderilir?

Sevgiyi ifade etmenin binbir türlü şekli var: Şüphesiz ki kalp emojisi göndermek de onlardan biri! Gelelim WhatsApp ve sosyal medyada sıkça kullanılan kalplerin anlamlarına:

Ne diyelim, söz konusu aşk olduğunda kalbin rengi bir hayli önemli. Mesela sarı kalp sıcak bir dostluğu ifade eder. Bu yüzden orada aşk yok kaçın deriz. Siyah kalp ise gelen, bu kez de melankoli ve karanlık mizahtan söz edebiliriz. Hatta bu kişinin sakladığı karanlıktan kaçsanız iyi olabilir de diyebiliriz.

Kırmızı kalp ise gelen; zaten tereddüte mahal yok, çünkü tutkulu ve romantik bir aşk sizin ki diyebiliriz.

Beyaz kalp de çiftler arasında kullanılabilir. Yani flört ettiğiniz kişinin kalbinde size karşı koşulsuz bir sevgi ve derin bir bağ oluşmaya başlamış olabilir. Bu mesajlaşmanın sonunda aşk var gibi bizden söylemesi!

Biraz da Farkındalık: Beyaz Kalbi Kimler Kullanır?

Bize soracak olursanız, ince bir ruhtan gelir beyaz kalp. Estetik kaygısı olan, duygularını sade bir dille ifade etmeyi seven, barışçıl, pozitif ve huzurlu bir yapısı vardır. Manevi yanı güçlüdür, duygulara ise önem verir. Aşkta acele etmez, sevgisi kalıcıdır.

O zaman bizden de size 🤍 🤍 🤍 dolusu sevgiler!