MasterChef'in 14. Yarışmacısından Devrim Özkan'ın 'Deha' Misillemesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'in 14. Yarışmacısından Devrim Özkan'ın 'Deha' Misillemesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Temmuz Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını sizler için derledik. Bakalım bugün neler neler yaşanmış?
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Aras Bulut İynemli'yi Çukur dizisinin ardından ekrana geri döndüren Deha dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ederken, Birsen Altuntaş Deha'nın ilk bölüm yayın tarihini açıkladı.
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2. Star TV'nin en iddialı dizisi olan fakat 2. sezonuyla beraber tam bir hayal kırıklığına dönen Yalı Çapkını'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Reyting oranları 2'ye kadar düşen dizinin 3. sezon onayı alması zaten şaşırtıcı olurken, Yalı Çapkını senaristinde de radikal bir değişiklik yapıldı.
3. MasterChef'te 7 sezondur jüri olan Somer Sivrioğlu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Sivrioğlu burada kendisine yemek yapmadığı itirafından bulunurken peynir ekmekle karnını doyurduğunu belirtti.
4. MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş belirginleşirken, Muratcan Sural 13. yarışmacı olarak kadroya girdi. Peki, Muratcan Sural'ı ne kadar tanıyoruz? İşte genç yarışmacı hakkında bilinmeyenler...
5. Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. Bu olaya Devrim Özkan, Ay Yapım'ı Instagram'dan takipten çıkarak cevap verdi. Detaylar içerikte!
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6. MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı devam ediyor. 27 Temmuz akşamı yayınlanan programda ana kadroya giren yarışmacı belli oldu. MasterChef 14. yarışmacı kimdir? Detaylar içerikte!
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