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Televizyon Tarihinin En Efsane Dizisi Aşk-ı Memnu'nun Quiz Sorularını Mutlaka Duymalısınız!

Televizyon Tarihinin En Efsane Dizisi Aşk-ı Memnu'nun Quiz Sorularını Mutlaka Duymalısınız!

Aşk-ı Memnu yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 21:19

Onedio video ekibimiz Türk dizi tarihinin en fenomen dizisi Aşk-ı Memnu için bir hafıza testi yaptı. Gelin o videodaki sorulara ve verilen cevaplara hep birlikte bakalım.

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Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin en başarılı ve unutulmaz dizilerinden biridir. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Behlül ve Bihter arasındaki yasak aşkı ekranlara taşımıştı.

Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin en başarılı ve unutulmaz dizilerinden biridir. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Behlül ve Bihter arasındaki yasak aşkı ekranlara taşımıştı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük beğeni toplayan dizi, her sahnesiyle sosyal medyada en çok konuşulan, yorumlanan ve tartışılan bir dizi haline gelmişti.

Yayınlandığı ilk günden bu yana hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük beğeni toplayan dizi, her sahnesiyle sosyal medyada en çok konuşulan, yorumlanan ve tartışılan bir dizi haline gelmişti.

24 Haziran 2010 tarihinde Bihter'in ölümüyle final yapan dizi o gün bugündür dilimizde! Zira her ayrıntısıyla Aşk-ı Memnu hâlâ dikkatleri üzerine çekiyor.

24 Haziran 2010 tarihinde Bihter'in ölümüyle final yapan dizi o gün bugündür dilimizde! Zira her ayrıntısıyla Aşk-ı Memnu hâlâ dikkatleri üzerine çekiyor.

Onedio YouTube video ekibi dizinin ayrıntılarıyla ilgili bir hafıza testi yaptı. Video ekibimiz testte birbirinden ilginç detaylarla ilgili sorular sordu ve yanıtladı. Gelin o videoyu hep birlikte izleyelim...

Peki videodaki sorular size sorulsaydı hangilerini doğru bilirdiniz? Buyrun yorumlara...

Peki videodaki sorular size sorulsaydı hangilerini doğru bilirdiniz? Buyrun yorumlara...

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