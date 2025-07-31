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MasterChef 2025 Hakan Altunbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Altunbaş Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Hakan Altunbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Altunbaş Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 13:55

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edilen yarışmada yarışmacıların çabası ise takdir edilesi. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 16. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Hakan Altunbaş oldu. 

Peki, MasterChef 2025 Hakan kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Hakan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Hakan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

İstanbul’da yaşayan fakat kökleri Zonguldak’a uzanan Hakan Altunbaş, mutfağa olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Karadeniz’in zengin mutfak mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan Hakan, geleneksel tatları kendi tarzıyla yeniden yorumluyor.

MasterChef Hakan Altunbaş Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Hakan Altunbaş Kariyeri ve Instagram Hesabı

Geçtiğimiz yıl MasterChef sahnesine ilk kez çıkan yarışmacı, üçlü düellolarda tabağında kılçık bulunması nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Kendine güveni ve meydan okuyan tavrıyla akıllarda kalan Hakan, bu yıl MasterChef 2025 elemelerine çok daha iddialı döndü.

İlk turda Karadeniz’in sevilen lezzeti mancarla jürinin karşısına çıkan Hakan, üç şeften de onay alarak yoluna devam etti. Üçlü düello turunda Gökhan ve Faruk ile aynı gruba düşen yarışmacı, kazandibi tatlısını ustalıkla hazırlayarak rakiplerinin önüne geçti ve final etabına adını yazdırdı. Finalin ilk aşamasında geleneksel bir lezzet olan analı kızlı istenirken, ikinci aşamada yarışmacılar yeni dünya meyvesini kullanarak yaratıcı bir tabak çıkarmak zorundaydı. Tüm etapların sonunda finale kalan iki isim Aslı ve Hakan oldu.

Büyük finale kadar kararlılıkla ilerleyen Hakan Altunbaş, gösterdiği performansla MasterChef 2025 ana kadrosuna giren on altıncı yarışmacı olmayı başardı.

Instagram hesabı için 👉🏻 @hakanaltnbas

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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