MasterChef 2025 Hakan Altunbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Altunbaş Kariyeri ve Instagram Hesabı

Geçtiğimiz yıl MasterChef sahnesine ilk kez çıkan yarışmacı, üçlü düellolarda tabağında kılçık bulunması nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Kendine güveni ve meydan okuyan tavrıyla akıllarda kalan Hakan, bu yıl MasterChef 2025 elemelerine çok daha iddialı döndü.

İlk turda Karadeniz’in sevilen lezzeti mancarla jürinin karşısına çıkan Hakan, üç şeften de onay alarak yoluna devam etti. Üçlü düello turunda Gökhan ve Faruk ile aynı gruba düşen yarışmacı, kazandibi tatlısını ustalıkla hazırlayarak rakiplerinin önüne geçti ve final etabına adını yazdırdı. Finalin ilk aşamasında geleneksel bir lezzet olan analı kızlı istenirken, ikinci aşamada yarışmacılar yeni dünya meyvesini kullanarak yaratıcı bir tabak çıkarmak zorundaydı. Tüm etapların sonunda finale kalan iki isim Aslı ve Hakan oldu.

Büyük finale kadar kararlılıkla ilerleyen Hakan Altunbaş, gösterdiği performansla MasterChef 2025 ana kadrosuna giren on altıncı yarışmacı olmayı başardı.

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