Masaj Salonunda Çalışan Kadının Yüzüne Kezzap Atan Sanık: “Seni Bergen Gibi Yapacağım”

Çanakkale’de, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel’in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu (41), ilk kez çıktığı hakim karşısında, 'Asit dolu şişeyi alarak Buket’in yüzüne doğru boşalttım' dedi.

Tarafları ayırırken yaralanan Tuğçe Yavuz ise 'Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel'in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu’nun telefonda Buket Arıyel'e 'seni Bergen gibi yapacağım' dediğini duydum' ifadelerini kullandı.