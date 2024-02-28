Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Derin Bir Nefes Al, Başlıyoruz! Mart Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Derin Bir Nefes Al, Başlıyoruz! Mart Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:02

Hoşgeldin sevgili okuyucu,

Mart ayının tüm gelişmelerini; 10 Mart'ta gerçekleşecek yeni ay etkileri, 21 Mart bahar ekinoksu ve 25 Mart'ta gerçekleşecek olan yılın ilk ay tutulmasını içeriğimizde sizler için anlattık!

Şubat ayını biraz yorgun biraz da bitkin uğurluyoruz!

Geçtiğimiz ay her ne kadar başlarda güzel enerjilerle doluysa da sona yaklaşırken Başak burcundaki dolunay enerjisi hepimize ağır geldi. Dolunay enerjisi oldukça ağırdı ve son bir hafta, 15 gündür kendinizi halsiz hissediyor olabilirsiniz. Bu durum kozmik enerjiden kaynaklı olduğu için içinizi rahat tutun. 

Mart ayına 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek Balık yeni ayı ile 'Merhaba' diyoruz. Balık burcundaki bu yeni ay, dolunayın etkilerini biraz olsun silecek. Özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları yeni ayın ekmeğini yiyecek burçlardan! Genel etkileri arasında ise olaylara bakış açımızı tamamen değiştirecek olması var. Önceden karamsar baktığınız konular için yeni umutlar oluşabilir. Ya da çok istediğiniz birini ya da bir şeyi artık bırakabilirsiniz. 

10 Mart ve civarında ülkemizde sel ve su baskını gibi afetlere karşı riskli zamanlarda olacağız. Önceden bilmek ve önlem almakta da fayda var, diye düşünüyorum.

20 Mart'ta Koç burcuna geçen Güneş'in ardından 11 Mart'ta Venüs Balık'a ve 22 Mart'ta Mars Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu ay girişken olmamız gereken meselelerde pasif kalabiliriz. Bizden beklenen enerjik ruh halini veremeyebiliriz. Ruhumuz hayallere dalmak isterken bedenimiz bunun tembellik olduğunu söyleyebilir. Önyargılar ve dengesiz ruh hali karmaşık bir portre yaratabilir. Anksiyetik durumlar ortaya çıkabilir. Kendinize iyi davranmayı unutmayın!

Mart'ın sonu ise bize iyi gelecek, 25 Mart Terazi dolunayı yaralarımızı saracak!

25 Mart'ta gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Terazi burcunda Dolunay'ı ağırlayacağız. Bu özel gün, adeta bir diva gibi sahneye çıkacak olan Dolunay, ilişkiler, adalet ve anlaşmalar gibi konulara ışık tutacak. Ancak, bu ışıltılı gösterinin ardında, tepkisel hareketlerden kaçınmanın daha iyi bir strateji olabileceği bir gerçek yatıyor.

Ayrıca bu Dolunay, sadece bir Dolunay olmanın ötesinde, aynı zamanda bir 'Ay Tutulması' olacak. Bu, onun etkisinin sadece birkaç gün değil, tam 6 ay süreceği anlamına geliyor! Evet, yanlış duymadınız, bu Dolunay'ın etkisi tam yarım yıl boyunca devam edecek. Bu durum, Dolunay'ın normalde ilk yedi günü daha yoğun olmak üzere toplamda 14 gün süren etkisinden çok daha fazla.

Öyleyse, bu özel ve etkileyici Terazi Dolunayı'nı kaçırmayın. Gökyüzüne bakın ve bu büyülü olayın tadını çıkarın. Unutmayın, bu Dolunay sadece ilişkilerinizi ve anlaşmalarınızı aydınlatmakla kalmayacak, aynı zamanda adalet sistemine de bir ışık tutacak. Ancak, bu süre zarfında tepkisel hareketlerden kaçınmak, daha dengeli ve huzurlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir.

Size özel yorumlarınızı görmek için kaydırın! 

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlık ve aşkla kalın!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Mart ayı sizin döneminiz olacak!

Mart ayı sizin döneminiz olacak!
onedio.com

Doğum gününüz kutlu olsun Sevgili Koçlar!

Heyecanla beklenen tutulma sezonu, 25 Mart'ta gökyüzünde yarı gölgeli bir ay tutulmasıyla başlıyor. Bu büyüleyici olay, Terazi burcunda ve sizin yedinci evinizde gerçekleşiyor ve bu durum, tüm gözleri üzerine çekiyor. Ancak bu sadece başlangıç, çünkü tüm bu olaylar, 8 Nisan'da burcunuzda gerçekleşecek olan ve adeta 'büyük final' niteliği taşıyan tam güneş tutulmasına zemin hazırlıyor.

Bu tutulmaların etkisi altında, ilişkilerinizde duygusal dalgalanmalar ve uyanışlar ön plana çıkacak. Bu süreçte, Venüs ve Mars'ın Balık burcundaki konumu da önemli bir rol oynayacak. 12. evinizde yer alacak olan bu iki gezegen, gizli arzularınızı ve bastırılmış duyguları ortaya çıkaracak. Bu süreçte, derinlere inmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olun. Sanatla uğraşmak, ritüeller yapmak, yalnız zaman geçirmek... Tüm bunlar, içsel değişikliklerinizi ifade etmenize yardımcı olacak.

Unutmayın, tutulmalar her zaman önemlidir. Yüzeyin altında neyin piştiğine dikkat etmek, ışığa çıkarılmaya hazır olanı bulmanızı sağlar. Bu dönemde, gökyüzünün size sunduğu bu büyülü oyunu izlerken, belki de hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Bu ay biraz duygusalsınız!

Bu ay biraz duygusalsınız!
onedio.com

Mart ayında 11. evinize odaklanıyoruz. Bu ev, Balık burcundaki Satürn'ün gölgesinde, kimlik ve aidiyet arayışınızı sorgulamaya başlıyor. 'Ben kimim?' ve 'Ait olduğum yer neresi?' soruları zihninizde yankılanıyor.

Satürn, size ayna tutuyor ve sahip olduğunuz savunma mekanizmalarınızı gözden geçirmenizi istiyor. Kendi yerinizi bulabilmeniz için hangi duvarları yıkmanız gerektiğini sorguluyor. Aidiyet duygunuzun peşine düşerken, hangi koruyucu zırhlarından vazgeçmeye hazırsınız?

Venüs ve Mars'ın Balık burcuna geçişi ise, bu yolculukta size rehberlik ediyor. Onların etkisiyle, sosyal alanınızı ele geçirme konusunda kendinize olan güveniniz artıyor. Kendi alanınızı belirlemek, sosyal çevrenizde aktif bir rol almak konusunda daha cesur adımlar atıyorsunuz.

Yaratıcılığınızı anlayabilecek ve sizi her adımda destekleyecek bir dost arayışı içindesiniz. Kendi fikirlerinizi özgürce ifade edebileceğiniz, kimseye kendinizi ispat etmek zorunda kalmayacağınız bir kalabalık arzu ediyorsunuz. Bu arayış, sizi reddedilme korkusuyla yüzleşmeye zorluyor. Ancak bu korkuyu aşmak, kendinizi daha fazla meşgul etmeye ve hizmet etmeye gönüllü olmanızı sağlıyor.

Bu süreç, dönüşümünüzde bir ilerleme noktasıdır. Kendi yerinizi bulma yolculuğunuzda, bu dönemde yaşadıklarınız sizin için bir dönüm noktası olacak. Kendinizi ve aidiyet duygunuzu yeniden tanımlamanızı sağlayacak bu dönem, hayatınızın yeni bir bölümünün kapılarını aralıyor.

İkizler burçları Mart ayında iş konuşacağız!

İkizler burçları Mart ayında iş konuşacağız!
onedio.com

Mart ayı, sizin için bir kariyer yolculuğuna çıkmak üzereyken, gökyüzünde büyülü bir olay gerçekleşiyor. Güneş, Merkür, Venüs ve Mars, hırslarınızın ve hedeflerinizin evi olan 10'uncu evinizde, romantik ve duygusal Balık burcunda bir araya geliyor. Bu, kariyerinizde yeni bir bölümün kapılarını aralıyor ve size, başarıya giden yolda heyecan verici bir döneme işaret ediyor.

Ancak bu yolculuk, sadece başarı ve zaferlerle dolu değil. Satürn, sınırlarınızı belirlemeniz ve Neptün ise bu sınırların bazen bulanıklaşabileceğini hatırlatıyor. Bu, kendi yolunuzda nasıl kalacağınızı ve hayallerinizi gerçekleştirirken kendinizi nasıl tükenmişlikten koruyacağınızı öğrenme süreciniz olacak.

Bu süreçte, hangi dersleri öğrendiğinizi ve kendinizi korumak ve sağlam kalmak için hangi yapıların ve tamponların gerekli olduğunu düşünme zamanı. Bu, hayatınızda büyük bir genişleme anı ve bu genişleme, kendinize nasıl bakacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak bir fırsat.

Bu nedenle, bu ayı, kariyer hedeflerinizi belirlemek, sınırlarınızı çizmek ve kendinize bakmayı öğrenmek için bir fırsat olarak görün. Bu, sadece kariyerinizde değil, aynı zamanda kişisel hayatınızda da büyük bir ilerleme anlamına gelebilir. Bu sürecin tadını çıkarın ve kendinize olan inancınızı koruyun, çünkü Mart ayı, sizin için büyük bir değişim ve dönüşüm getirebilir.

Yengeç burçları için havada aşk kokusu var!

Yengeç burçları için havada aşk kokusu var!
onedio.com

Baharın coşkulu gelişi, 19 Mart'ta Güneşin, Venüs'ün ve Mars'ın, genişleyen ufuklarıyla dolu olan dokuzuncu evinizde, hayalperest Balık burcundan geçmesiyle birlikte hayatınıza taze bir iyimserlik getiriyor. Bu dönemde, hayallerinizi gerçekleştirmenin anahtarını oluşturan stratejiler ve vizyonlar hakkında önemli derslerle karşılaşacaksınız. Bu dersler, evrenin en büyük öğretmeni olan Satürn tarafından sunulacak.

Böyle bir dönemde, belki de kendinize şu soruları sorma zamanı gelmiştir: Alanınızda ilerlemek için hangi becerilere ihtiyacınız var? Kimlerin onayını kazanmanız gerekiyor? Bu onayı nasıl elde edebilirsiniz? Bu soruların yanıtları, kafanızdaki eski blokajları aşmanızı sağlayacak ve sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.

Unutmayın, hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken her şeye sahipsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, bu potansiyeli keşfetmek ve harekete geçmek. Bu dönem, tam da bunun için mükemmel bir zaman. Hayatınızın bu yeni ve heyecan verici aşamasına hazır olun!

Aslan burçları için dönüşüm zamanı!

Aslan burçları için dönüşüm zamanı!
onedio.com

Balık burcunun büyülü mevsimi, hayatınızın sekizinci evinde, var olan rollerinizi sorgulama ve kendinizi daha büyük bir yaşam çağrısına açma zamanı olarak karşınıza çıkıyor. Bu ev, kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi yeniden tanımlama alanıdır ve Balık mevsimi, bu konuları derinlemesine düşünme fırsatı sunar.

Mart ayı, ilişkilerinizi ve bu ilişkilerdeki rollerinizi mercek altına alma ayı olacak. Kendinizi sınırlı hissettiğiniz durumlar, belki de ilişkilerinizdeki rollerinizden kaynaklanıyor olabilir. Bu ay, bu rolleri ve bu rollerin sizin üzerinizde yarattığı etkileri gözden geçirme zamanı.

Ayrıca, hedeflerinizin nasıl evrildiğini, değiştiğini ve hangi tür ortaklıkların genişleyen dünya görüşünüze hizmet edeceğini düşünme zamanı. Belki de yeni hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen eski ilişkiler var. Bu durumda, bu ilişkilerin yavaş yavaş hayatınızdan çıkarılması gerekebilir.

Unutmayın, bazen eskiyi geride bırakmak, yeniye yer açmanın en iyi yoludur. Daha geniş, daha çok yönlü ve yeni bir sizin doğuşuna izin vermek için, belki de bazı ilişkilerinizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu süreçte, sizinle aynı frekansta olan ve sizi daha yüksek bir yaşam kalitesine taşıyacak yeni ilişkilerin kapınızı çalmasına izin verin.

Başak burçları romantizme doyacak!

Başak burçları romantizme doyacak!
onedio.com

Bu ay, aşk ve tutkunun gezegenleri olan Venüs ve Mars, romantizmin ve ilişkilerin evi olan yedinci evinize giriyor ve bu, Balık burcunun hükümranlığı altında olacak. Ancak bu ayın en büyük etkinliği, 19 Mart'ta Koç mevsiminin başlaması ve bu da sekizinci evinizi, yani cinsellikle ilgili konuların evini başlatıyor.

Bu dönemde, kişisel gezegenleriniz Balık burcunda ilerlerken, gizemli ve hayalperest Neptün ile disiplinli ve sınırlayıcı Satürn ile etkileşime girecek. Bu, ilişkiler söz konusu olduğunda, bazen kendi en büyük düşmanınız olabileceğinizi fark etmenizi sağlayacak bir süreç olacak.

Bu dönemde yapmanız gereken en önemli şey dışarı çıkmak, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek. Ancak bunu yaparken, kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı göz önünde bulundurmanız ve onlara sadık kalmanız gerektiğini unutmayın. Sonuçta, sizin için en iyi olanı sizden başka kimse bilemez. Bu ayın sonunda, belki de hayallerinizdeki kişiyle karşılaşabilirsiniz.

Tutulma sezonu kapıda ve bu sefer burcunuzda bir ay tutulmasıyla başlıyor.

Tutulma sezonu kapıda ve bu sefer burcunuzda bir ay tutulmasıyla başlıyor.
onedio.com

25 Mart'ta gerçekleşecek olan bu yarı gölgeli ay tutulması, birçoklarımızın merakla beklediği bir olay. Ancak bu sadece başlangıç, çünkü 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulması, adeta gökyüzünde bir fırtına koparacak. Bu tutulma, benlik ve ifadeyle ilgili bazı riskli uyanışları da beraberinde getirecek.

Bu dönemde, yüzeye çıkan tüm bilinçaltı karanlıklarını işleyebilmek adeta bir sanat olacak. Kendinize bir iyilik yapın ve bu süreçte mümkün olduğu kadar çok günlük işlerle meşgul olun. Bu, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız için önemli bir adım olabilir.

Altıncı evinizde, Balık burcundaki kişisel gezegenlerle birlikte, fiziksel aktivite yoluyla enerji kanallarınızı açmalısınız. Bu, içerisinde bulunduğumuz bu değişikliklerin bir tahliyesi olabilir. Yürüyüş yapın, yoga yapın, dans edin veya sadece biraz hareket edin. Fiziksel aktivite, bu enerjileri dışarı atmanın en etkili yolu olabilir.

Sonuç olarak, bu tutulma sezonu, hem içsel hem de dışsal değişimlerin habercisi olabilir. Ancak bu değişimlerden korkmayın, çünkü onlar sizi daha iyi bir hale getirecek. Kendinize biraz zaman ayırın, bedeninizi dinleyin ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendirin. Unutmayın, her tutulma bir başlangıçtır ve bu başlangıç sizin elinizde.

Derin bir uykudan uyanıyorsunuz Akrepler!

Derin bir uykudan uyanıyorsunuz Akrepler!
onedio.com

25 Mart'ta gerçekleşecek Terazi tutulması, yeraltı dünyasının gizemli ve karmaşık enerjilerini hayatınızın en derin köşelerindeki 12. evinize taşıyor. Bu tutulma, beklenmedik uyanışlar ve farkındalıklar getirebilir. Ancak, endişelenmeyin! Kişisel gezegenleriniz Kova ve Balık boyunca seyahat ederken, evinizin huzurlu atmosferi ve yaratıcı ifadenizin özgürlüğü, bu enerjilerle başa çıkmak için en iyi silahlarınız olacak.

Kova, evinizin dördüncü evinde yer alırken, bu dönemde evinizde derinlemesine bir bahar temizliği yapmanızı öneriyoruz. Evinizdeki enerjiyi yenilemek ve hareket ettirmek, herhangi bir durgunluk veya bunaltıcı hissi gidermeye yardımcı olacaktır. Eski eşyaları atmak, yeni düzenlemeler yapmak veya belki de biraz dekorasyonla evinizi tazelemek, bu süreci daha kolay ve keyifli hale getirebilir.

Öte yandan, Balık'ın etkisi altındaki beşinci eviniz, yaratıcı ifadenizin önemini vurguluyor. Bu dönemde, içsel değişikliklerinizi yansıtmak ve ön plana çıkarmak için sanatı bir araç olarak kullanabilirsiniz. Resim yapmak, yazı yazmak, heykel yapmak veya herhangi bir sanatsal faaliyet, duygularınızı ve düşüncelerinizi dışa vurmanın harika bir yolu olabilir. Evinizde yaptığınız bu sanatsal çalışmalar, hem evinizin enerjisini yükseltecek hem de sizin bu süreçten daha güçlü ve bilinçli bir şekilde çıkmanızı sağlayacaktır.

Bu ay astrolojik olarak oldukça hareketli ve ilginç bir dönem sizi bekliyor.

Bu ay astrolojik olarak oldukça hareketli ve ilginç bir dönem sizi bekliyor.
onedio.com

Kova burcundaki Venüs ve Mars'ın, günlük yaşamı temsil eden üçüncü evde bulunması, yaşamımızın somut yönlerine odaklanmamızı gerektirecek. Bu durum, bizi destekleyen ve varlığımızı sürdürmemizi sağlayan rutinlerimizi daha fazla önemsememiz ve onları onurlandırmamız gerektiğini işaret ediyor. Peki, bu nasıl olacak?

Bir yandan, bedenimizi ve sınırlarımızı temsil eden altıncı evde bulunan Boğa burcundaki Uranüs'ün etkisi altındayız. Bu da bize, kendimizi daha net ve kendinden emin hissetmek için diyetimizde ve egzersiz rutinimizde ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini sorgulatıyor. Belki de daha sağlıklı bir diyet planına geçmek ya da egzersiz rutinimize yeni bir aktivite eklemek gibi adımlar atabiliriz.

Ve tabii ki, bu ayın en önemli astrolojik olaylarından biri de 10 Mart'ta dördüncü evimizde ve köklerimizde Balık burcundaki yeni ay. Bu yeni ay, bilincimizi etki alanımıza ve günlük alışkanlıklarımızı yeniden değerlendirmemize yardımcı olacak. Bu, haritamızın geri kalanını etkileyecek büyük ve güçlü değişikliklerin başlangıcı olabilir. Bu dönemde, belki de alışkanlıklarımızı gözden geçirme, yeni bir hobi edinme veya belki de evimizde küçük değişiklikler yapma fırsatı bulabiliriz.

Sonuç olarak, bu ay bizi kendimizle ve yaşam tarzımızla ilgili önemli değişiklikler yapmaya teşvik ediyor. Bu değişiklikler, hayatımızın geri kalanını etkileyebilecek büyük ve güçlü bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek ve yaşamımızı daha iyi bir hale getirmek için bu fırsatı kaçırmamalıyız.

Değişim zamanı Oğlaklar!

Değişim zamanı Oğlaklar!
onedio.com

Astroloji dünyasının en heyecanlı dönemlerinden biri olan tutulma sezonu, 25 Mart'ta kapılarını sonuna kadar açıyor ve bu, sizin için bazı önemli değişiklikler anlamına geliyor. Bu enerji dolu dönem, hayatınızdaki iki önemli alanı, kariyerinizi temsil eden 10'uncu evinizi ve aile bağlarınızı, köklerinizi temsil eden dördüncü evinizi etkileyecek.

Bu dönemde, ait olma duygunuz ve hırsınız konusunda bazı önemli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum, bazen zorlu olabilir, ancak başa çıkmanın en iyi yolu, günlük ritüel ve rutinlerinizi güçlendirmekten geçiyor. Bu, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı korumak için önemlidir.

Kişisel gezegenlerin, günlük yaşamınızın en önemli parçalarını temsil eden üçüncü evinize hareket etmesiyle, en basit eylemler bile büyük bir anlam kazanabilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir şekilde en yüksek bilince ulaşabilirsiniz.

Ancak unutmayın, büyük resimde değişiklikler geliyor ve bu değişiklikleri aceleye getirmeye çalışmak yerine, şu anı yaşamanın ve fiziksel olarak aktif olmanın somut yollarını bulmaya çalışın. Bu, hayatınızın yolunda size doğru kapıları açabilir. Yani, tutulma sezonu boyunca, sadece kendinize odaklanın ve evrenin size getireceği sürprizlere açık olun.

Yıldızlar sizin lehinize çalışıyor Kovalar!

Yıldızlar sizin lehinize çalışıyor Kovalar!

Kova burcunda bulunan kişisel gezegenleriniz, astrolojik evrenin en aktif ve enerjik evi olan birinci evinize yerleşmiş durumda. Ayrıca, Balık burcunda, ikinci evinizde, kişisel değerleriniz ve maddi kazançlarınızla ilgili konuları yönetiyorlar. Bu, hayatınızdaki önemli değişiklikler için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Bu nedenle, maaşınızda bir artış talep etmek ya da bir süredir üzerinde çalıştığınız projeleri hayata geçirmek için kolları sıvamanın tam zamanı.

10 Mart'ta Balık burcundaki yeni ay, hayallerinizi gerçekleştirme konusunda size ilham veriyor. Bu enerjiyi kullanarak, hayatınızın her alanında büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyin. Ancak, ayın 25'inde Terazi burcundaki tutulma, dokuzuncu evinize, yani genişleyen ufuklarınız ve büyüme potansiyelinizle ilgili evinize çarptığında, kariyer yolunuzda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Belki de bir kapı kapanacak ve başkası açılacak.

Ancak, bu durumun sizi yıldırmasına izin vermemelisiniz. Her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Kendinize olan inancınızı koruyun ve evrenin size sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirin.

Aksiyon zamanı!

Aksiyon zamanı!
onedio.com

10 Mart'ta, gökyüzünde parıldayan yeni ay, evinize adeta bir ışık huzmesi gibi çarpıyor. Bu, bir dönüm noktası, bir başlangıç anı. Hemen ertesi gün, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, romantik ve duygusal Balık burcuna adımını atıyor. Ve bu durum, hayatınıza adeta bir büyü gibi yayılan bir etki yaratıyor. Fakat bu sadece başlangıç, çünkü 22 Mart'ta savaş ve enerji gezegeni Mars, kendi burcuna, yani hareketli ve ateşli Koç burcuna giriyor. İşte bu, her şeyin yüzeye çıktığı, harekete geçme ve eyleme geçme zamanıdır.

Kişisel gezegenlerimiz, yani Venüs ve Mars, Balık burcunda ilerlerken, ciddiyet ve sorumlulukları temsil eden Satürn ile hayal ve yanılgıları temsil eden Neptün'ü aşacaklar. Bu durum, kendi kendinizi sabote etme yöntemlerinizle yüzleşmenize, belki de kendinizi yeniden keşfetmenize ilham verecek. Kendinizi durdurmak isteyen her ne varsa, şu anda hissettiğiniz ileri itici güç onları adeta bir rüzgar gibi savuracak.

Ancak bu süreçte, kendinize sadık kalmak için nerede bir yapıya, belki de bir düzene ihtiyaç duyduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Belki de bu, hayatınızın o karmakarışık köşelerini düzene koyma, belki de kendinize olan sadakatinizi yeniden gözden geçirme zamanıdır. Unutmayın, bu dönemde evren size bir mesaj veriyor: Kendinize sadık kalın ve hayatın ritmini yakalayın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?