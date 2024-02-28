Derin Bir Nefes Al, Başlıyoruz! Mart Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Hoşgeldin sevgili okuyucu,

Mart ayının tüm gelişmelerini; 10 Mart'ta gerçekleşecek yeni ay etkileri, 21 Mart bahar ekinoksu ve 25 Mart'ta gerçekleşecek olan yılın ilk ay tutulmasını içeriğimizde sizler için anlattık!

Şubat ayını biraz yorgun biraz da bitkin uğurluyoruz!

Geçtiğimiz ay her ne kadar başlarda güzel enerjilerle doluysa da sona yaklaşırken Başak burcundaki dolunay enerjisi hepimize ağır geldi. Dolunay enerjisi oldukça ağırdı ve son bir hafta, 15 gündür kendinizi halsiz hissediyor olabilirsiniz. Bu durum kozmik enerjiden kaynaklı olduğu için içinizi rahat tutun.

Mart ayına 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek Balık yeni ayı ile 'Merhaba' diyoruz. Balık burcundaki bu yeni ay, dolunayın etkilerini biraz olsun silecek. Özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları yeni ayın ekmeğini yiyecek burçlardan! Genel etkileri arasında ise olaylara bakış açımızı tamamen değiştirecek olması var. Önceden karamsar baktığınız konular için yeni umutlar oluşabilir. Ya da çok istediğiniz birini ya da bir şeyi artık bırakabilirsiniz.

10 Mart ve civarında ülkemizde sel ve su baskını gibi afetlere karşı riskli zamanlarda olacağız. Önceden bilmek ve önlem almakta da fayda var, diye düşünüyorum.

20 Mart'ta Koç burcuna geçen Güneş'in ardından 11 Mart'ta Venüs Balık'a ve 22 Mart'ta Mars Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu ay girişken olmamız gereken meselelerde pasif kalabiliriz. Bizden beklenen enerjik ruh halini veremeyebiliriz. Ruhumuz hayallere dalmak isterken bedenimiz bunun tembellik olduğunu söyleyebilir. Önyargılar ve dengesiz ruh hali karmaşık bir portre yaratabilir. Anksiyetik durumlar ortaya çıkabilir. Kendinize iyi davranmayı unutmayın!

Mart'ın sonu ise bize iyi gelecek, 25 Mart Terazi dolunayı yaralarımızı saracak!

25 Mart'ta gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Terazi burcunda Dolunay'ı ağırlayacağız. Bu özel gün, adeta bir diva gibi sahneye çıkacak olan Dolunay, ilişkiler, adalet ve anlaşmalar gibi konulara ışık tutacak. Ancak, bu ışıltılı gösterinin ardında, tepkisel hareketlerden kaçınmanın daha iyi bir strateji olabileceği bir gerçek yatıyor.

Ayrıca bu Dolunay, sadece bir Dolunay olmanın ötesinde, aynı zamanda bir 'Ay Tutulması' olacak. Bu, onun etkisinin sadece birkaç gün değil, tam 6 ay süreceği anlamına geliyor! Evet, yanlış duymadınız, bu Dolunay'ın etkisi tam yarım yıl boyunca devam edecek. Bu durum, Dolunay'ın normalde ilk yedi günü daha yoğun olmak üzere toplamda 14 gün süren etkisinden çok daha fazla.

Öyleyse, bu özel ve etkileyici Terazi Dolunayı'nı kaçırmayın. Gökyüzüne bakın ve bu büyülü olayın tadını çıkarın. Unutmayın, bu Dolunay sadece ilişkilerinizi ve anlaşmalarınızı aydınlatmakla kalmayacak, aynı zamanda adalet sistemine de bir ışık tutacak. Ancak, bu süre zarfında tepkisel hareketlerden kaçınmak, daha dengeli ve huzurlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir.

Size özel yorumlarınızı görmek için kaydırın!

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlık ve aşkla kalın!