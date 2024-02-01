Marmara'da Art Arda Yaşanan Depremlerin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama!
Marmara'da Art Arda Yaşanan Depremlerin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama!
Kaynak: https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/m...
Marmara'da peş peşe meydana gelen depremler korkuttu. Üç kez deprem yaşanan Marmara hakkında ilk açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, 'Endişe etmeli miyiz?' sorusuna yanıt verdi.
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Son 24 saat içinde Marmara Denizi'nde üç kez deprem yaşandı ve bu durum vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.
Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi bölgesinde 3.2 ve 3.4 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Bu depremlerle ilgili olarak, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bir açıklama yaptı.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber.com.tr'den Özge Sönmez ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Bu röportajda, yaşanan depremlerin doğal bir fay hareketi olduğunu ve vatandaşların endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı.
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Görür, bu depremler hakkında endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.
Marmara Körfezi’ndeki peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu söyleyen Görür, “Marmara Körfezi’nde yaşanan depremler 4’ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum” dedi.
Görür, "Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden?" diye devam etti.
"O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara’da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.
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