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Prof. Dr. Naci Görür "Tehlike Oralarda Arttı" Diyerek Deprem Riski Artan İlleri Sıraladı

Prof. Dr. Naci Görür "Tehlike Oralarda Arttı" Diyerek Deprem Riski Artan İlleri Sıraladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 16:29

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde deprem potansiyeline dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'na vurgu yapan yerbilimci, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep illerinde 'deprem riskinin arttığını' belirtti.

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Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Görür, son günlerde meydana gelen 4-5 büyüklüğündeki depremlerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Görür, son günlerde meydana gelen 4-5 büyüklüğündeki depremlerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, yayında 'hehlike oralarda arttı' diyerek Güney Doğu bölgesini ve Doğu Anadolu Fayı'na yakın illere dikkat çekti.

"Güney Doğu'da deprem üreten 2 tehlike var"

"Güney Doğu'da deprem üreten 2 tehlike var"

'Bunlardan biri Doğu Anadolu Fayı, diğeri ise Bitlis-Zagros bindirme kuşağı yani Güney Doğu Anadolu’yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman’dan başlayıp Hakkari’ye kadar giden Arap Platformu’nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası’yla Doğu Anadolu’nun ve Anadolu’nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler. Bu son 6 Şubat depremlerinde Arap Levhası kuzeye doğru savruldu. Kendisi ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Anadolu Levhası’nın da biraz Batı’ya kaymasına neden oldu. Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı ile Ölüdeniz Fayı’dır. Bingöl Karlıova’dan Kahramanmaraş’tan Hatay’a kadar giden hattır. Asıl orayı yaratan bu.'

Görür'e göre tehlike altındaki kentler 👇

Görür'e göre tehlike altındaki kentler 👇

'Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar. Doğu Anadolu Fayı’nın kırılması sonucu etkilendiler. Adıyaman DAF’a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep… DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler… Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi.'

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