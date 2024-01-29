Prof. Dr. Naci Görür "Tehlike Oralarda Arttı" Diyerek Deprem Riski Artan İlleri Sıraladı
Prof. Dr. Naci Görür "Tehlike Oralarda Arttı" Diyerek Deprem Riski Artan İlleri Sıraladı
Prof. Dr. Naci Görür, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde deprem potansiyeline dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'na vurgu yapan yerbilimci, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep illerinde 'deprem riskinin arttığını' belirtti.
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Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Görür, son günlerde meydana gelen 4-5 büyüklüğündeki depremlerin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"Güney Doğu'da deprem üreten 2 tehlike var"
Görür'e göre tehlike altındaki kentler 👇
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