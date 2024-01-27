Markette Zam Yağmuru: Sadece 1 Gecede 700 Ürünün Fiyatı Arttı
Markette Zam Yağmuru: Sadece 1 Gecede 700 Ürünün Fiyatı Arttı
Asgari ücrete gelen zamlar daha henüz ceplere girmeden market ürünlerine fahiş zamlar yapılmaya başlandı. Sadece bir gecede marketteki 700 ürünün fiyatı arttı. En çok fiyat artışı ise süt ve süt ürünlerinde gerçekleşti.
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Asgari ücrete gelen zam sonrasında hemen hemen her ürünün fiyatlarına da fahiş zamlar gelmeye başladı.
Sözcü’de yer alan habere göre; zincir marketler bir gecede 700 ürünün etiketini değiştirdi. Gelen son zamların ardından asgari ücretli, emekli, öğrenci ve çalışanların satın alma gücü iyice geriledi. Zam furyasının ‘şampiyonu’ ise çiğ süt fiyatına gelen yüzde 17.4’lük zamdan sonra süt ürünleri oldu. Peynirden yoğurda her ürünün fiyatı adeta uçtu. 150 liraya satılan yoğurt, bir gecede 70 lira zamlanarak 220 liraya çıktı.
Beyaz peynir de zamlardan payını aldı. 1 kilo beyaz peynirin fiyatı 30 liradan fazla zamlanarak 159 lira 50 kuruştan, 190 liraya yükseldi. 1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu.
Uzun süredir gelen yüksek zam oranlarıyla dikkat çeken damacana su, bir gecede yüzde 30 zamlandı. 19 litre damacana suyun fiyatı, 70 liradan 100 liraya fırladı.
Uzun süredir gelen yüksek zam oranlarıyla dikkat çeken damacana su, bir gecede yüzde 30 zamlandı. 19 litre damacana suyun fiyatı, 70 liradan 100 liraya fırladı. Marketler de artan fiyatlar vatandaşları kredi kartlarına yönetti. 2023 yılında gerçekleşen tüm kredi kartları harcamalarının yüzde 24’ü marketlerde yapıldı.
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