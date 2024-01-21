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Market Etiketlerine Yeni Düzenleme: Ambalajlar Değişiyor

Market Etiketlerine Yeni Düzenleme: Ambalajlar Değişiyor

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 12:32

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile market etiketlerinde yeni düzenleme getirildi.

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'Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yönetmeliği yayınlandı.

'Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yönetmeliği yayınlandı.

Yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte artık ambalajın üzerinde "Aroma verici madde içerir. Işıktan koruyun" yazacak.

Yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte artık ambalajın üzerinde "Aroma verici madde içerir. Işıktan koruyun" yazacak.

Yönetmelik, gıdalarda kullanılan aroma vericilerin üretim, kullanım ve etiketleme kurallarını belirliyor.

Yönetmelik, gıdalarda kullanılan aroma vericilerin üretim, kullanım ve etiketleme kurallarını belirliyor.

Yapılan değişiklikle ambalajların üzerine aroma verici etiketleme ve tüketiciye sunulması amaçlanan aroma vericiler için ek etiket bilgisi de zorunlu hale geldi.

Yapılan değişiklikle ambalajların üzerine aroma verici etiketleme ve tüketiciye sunulması amaçlanan aroma vericiler için ek etiket bilgisi de zorunlu hale geldi.

Ambalajların üzerinde 'Aroma verici madde içerir' ve foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun' ibaresi ile 'Işıktan uzak tutun' şeklinde ibare bulunacak.

Ambalajların üzerinde 'Aroma verici madde içerir' ve foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun' ibaresi ile 'Işıktan uzak tutun' şeklinde ibare bulunacak.
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AB Tüzüğü'ndeki değişikliklerle yönetmelik değişti. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

AB Tüzüğü'ndeki değişikliklerle yönetmelik değişti. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
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