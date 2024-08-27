Mariah Carey, Hem Annesi Hem de Ablasının Aynı Gün Vefat Ettiğini Duyurdu
Mariah Carey, Hem Annesi Hem de Ablasının Aynı Gün Vefat Ettiğini Duyurdu
Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini açıkladı. Ölüm nedenleri hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey, müzik dünyasında her daim parlayan bir yıldız olarak kalmayı sürdürüyor.
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Efsanevi sesi ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan Carey, son zamanlarda hem kariyerinde hem de özel hayatında dikkat çeken gelişmelerle gündemde.
Müzik kariyerinin yanı sıra, sosyal medyada ve medya dünyasında sürekli olarak adından söz ettiren Carey bu sefer acı bir haberle adından bahsettirdi.
Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyurdu. Duygusal bir açıklama yapan Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" şeklinde ifade etti.
Carey, annesiyle son günlerde vakit geçirmiş olmanın kendisi için bir teselli olduğunu belirtti. Ancak, annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının yaşadığı bu büyük kayıp, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.
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