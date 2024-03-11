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Maratona Hazır Ol! Ev Temizliğini Kaç Saatte Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Maratona Hazır Ol! Ev Temizliğini Kaç Saatte Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 09:19

Maraton koşucuları antrenmanlarını ve beslenmelerini titizlikle planlarlar. Peki ya ev temizliği? Evimiz de bir nevi maratondur ve her birimiz bu maratonun koşucusuyuz. Peki siz bu maratona ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz? Ev temizliğinizi ne kadar sürede bitirdiğinizi ve ne kadar motive olduğunuzu merak mı ediyorsunuz? 

O zaman bu test tam size göre!

1. Öncelikle temizliği sevip sevmediğini söyle bakalım!

2. Peki temizlik yaparken genelde kendini nasıl hissedersin?

3. Evi ne sıklıkla temizlemeyi tercih edersin?

4. Temizliğe ilk nereden başlarsın?

5. Daha çok hangi tür malzemelerle temizlik yapmayı tercih edersin?

6. Temizlik esnasında aşağıdakilerden hangisini daha çok kullanırsın?

7. Temizlik yaparken en sevmediğin şey ne?

8. Peki ya en sevdiğin şey?

9. Temizlik yaparken uyguladığın özel bir taktik var mı?

10. Son olarak senden temizlik becerilerini değerlendirmeni istesek?

30 dakika - 1 saat

Siz bir temizlik gurususunuz! Ev temizliği ise sizin için tam bir zevk. Bu nedenle her zaman mükemmel sonuçlar elde ediyorsunuz. Çünkü nerede ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Belirli rutinleriniz olması ve kullandığınız her bir malzemenin özenle seçilmesi, bu zamana kadar elde ettiğiniz deneyimin getirisi. Elbette büyük ve genel temizliklere daha uzun vakit ayırıyorsunuz ama sizin için evin pırıl pırıl olması için ihtiyacınız olan süre sadece 30 dakika. Eee ne de olsa sürekli temizlik yaptığınızdan evde pek fazla pislik de birikmiyor. 🤩

1-2 saat

Siz gayet pratik ve hızlısınız, aslında ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Düzenli temizlik rutinleriniz olduğundan eviniz zaten öyle pek fazla dağılmıyor. Ayrıca yeri geldiğinde teknolojiden faydalanıyor olmanız da temizliğe ayırdığınız süreyi kısaltmanızı sağlıyor. Bu nedenle zamanı çok iyi yönetiyor ve 1 saat gibi bir sürede bütün evi tertemiz yapabiliyorsunuz. Harikasınız!!! 🥳

2-4 saat

Sizin temizlik yetileriniz biraz zayıf ama hiç yok değil. Ayrıca genel olarak temiz ev ortamında yaşamayı seviyorsunuz fakat işi yapan taraf olmak bazen canınızı sıkıyor. Bu yüzden yanınıza bir eşlikçi, arkadaş veya motive edici müzik arıyorsunuz. Aslında otomatik temizlik araçlarından biraz daha faydalansanız ve temizlik işlerini belirli bir alışkanlık haline getirseniz, kısa sürede fazlasıyla hızlanabilirsiniz. O yüzden bizce hemen pes etmemelisiniz! 😎

Tüm gün

Siz temizlik konusunda tam bir felaketsiniz. Çünkü ne temizlik yapmaktan hoşlanıyor ne de temizlik için başkasını tutmaya yanaşıyorsunuz. Hal böyle olunca yaşam alanınız bir anda çöplüğe dönüşüyor ve biriken kirleri temizlemek giderek gözünüzde büyüyor. Ayrıca temizlik günü geldiğinde işe nereden başlayacağınıza da bir türlü karar veremiyorsunuz. Size temizlik becerilerinizi geliştirin bile diyemiyoruz ama profesyonel temizlikçilerden, robot süpürgelerden ve diğer otomatik araçlardan yararlanmaktan bu kadar çekinmemelisiniz. Çünkü doğru teknikle aslında siz de temiz ve düzenli bir evde yaşayabilirsiniz. 😅

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