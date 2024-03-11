Maratona Hazır Ol! Ev Temizliğini Kaç Saatte Bitirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Maraton koşucuları antrenmanlarını ve beslenmelerini titizlikle planlarlar. Peki ya ev temizliği? Evimiz de bir nevi maratondur ve her birimiz bu maratonun koşucusuyuz. Peki siz bu maratona ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz? Ev temizliğinizi ne kadar sürede bitirdiğinizi ve ne kadar motive olduğunuzu merak mı ediyorsunuz?

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