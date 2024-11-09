Mansur Yavaş’tan Vatandaşlara Çağrı: “Pazartesi Ekran Başında Olun”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde belediyenin düzenlediği konserlerde sanatçılara fahiş ücretler ödendiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Yavaş, 11 Kasım Pazartesi saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi ve tüm vatandaşların izlemesi gerektiğini belirtti. Mansur Yavaş ayrıca, yapılan tüm anketlerde önde çıktığını ifade ederek, sağlı sollu saldırıların bunun yüzünden olduğunu da sözlerine ekledi.

Mansur Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;