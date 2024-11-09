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Mansur Yavaş’tan Vatandaşlara Çağrı: “Pazartesi Ekran Başında Olun”

Mansur Yavaş’tan Vatandaşlara Çağrı: “Pazartesi Ekran Başında Olun”

Mansur Yavaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2024 - 15:49 Son Güncelleme: 09.11.2024 - 15:57

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde belediyenin düzenlediği konserlerde sanatçılara fahiş ücretler ödendiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Yavaş, 11 Kasım Pazartesi saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi ve tüm vatandaşların izlemesi gerektiğini belirtti. Mansur Yavaş ayrıca, yapılan tüm anketlerde önde çıktığını ifade ederek, sağlı sollu saldırıların bunun yüzünden olduğunu da sözlerine ekledi.

Mansur Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği etkinliklerde sanatçılara fahiş miktarlarda ödeme yapıldığı iddia edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği etkinliklerde sanatçılara fahiş miktarlarda ödeme yapıldığı iddia edilmişti.

Belediyenin hesabından yapılan açıklamada 19 Mayıs ile ilgili ortaya atılan tüm iddiaların yalan olduğu açıklanmıştı. Mansur Yavaş ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödenen etkinlik ücreti ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Belediyenin hesabından yapılan açıklamada 19 Mayıs ile ilgili ortaya atılan tüm iddiaların yalan olduğu açıklanmıştı. Mansur Yavaş ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödenen etkinlik ücreti ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başkan Mansur Yavaş bugün konu ile ilgili yeniden açıklamalarda bulundu.

Başkan Mansur Yavaş bugün konu ile ilgili yeniden açıklamalarda bulundu.

"Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar.”

"Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar.”

Mansur Yavaş, ayrıca son günlerde artan “saldırılar” için; "Son aylarda yapılan 50 anketin hemen hemen hepsinde, başarıyı ölçen kamuoyu araştırmalarından hep birinci çıkıyorum. Son bir ayda bana yönelik ciddi saldırılar var ve bunlar sağlı sollu yapılıyor. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpas yapmak da FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, ayrıca son günlerde artan “saldırılar” için; "Son aylarda yapılan 50 anketin hemen hemen hepsinde, başarıyı ölçen kamuoyu araştırmalarından hep birinci çıkıyorum. Son bir ayda bana yönelik ciddi saldırılar var ve bunlar sağlı sollu yapılıyor. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpas yapmak da FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.

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