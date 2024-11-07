Özgür Özel’den ABB’ye Kayyum İddiası: "MİT’e Çalışma Yaptırıyorlar"

Türkiye’de siyasetin gündemi, belediyelere atanan kayyumlarla hareketlendi. İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum sonrasında, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevinden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ise Ankara Büyükşehir Belediyesi için kayyum iddiasında bulundu. Özgür Özel, MİT’e ABB’ye kayyum için çalışma yaptırıldığını iddia etti.

İşte Özgür Özel’in çok konuşulacak iddiasının detayları