Özgür Özel’den ABB’ye Kayyum İddiası: "MİT’e Çalışma Yaptırıyorlar"
Özgür Özel’den ABB’ye Kayyum İddiası: "MİT’e Çalışma Yaptırıyorlar"
Türkiye’de siyasetin gündemi, belediyelere atanan kayyumlarla hareketlendi. İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum sonrasında, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevinden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ise Ankara Büyükşehir Belediyesi için kayyum iddiasında bulundu. Özgür Özel, MİT’e ABB’ye kayyum için çalışma yaptırıldığını iddia etti.
İşte Özgür Özel’in çok konuşulacak iddiasının detayları
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Türkiye, bir yandan terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşma yapmasını tartışırken bir yandan da CHP ve DEM Parti belediyelerine atanan kayyumları konuşuyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi için de kayyum iddiasında bulundu.
“Geçtiğimiz günlerde de zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'in trol orduları salındı. Geçmişte soruşturmaya gerek bile duyulmayan soruşturmaları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. MİT'e talimat vererek eşerek deşerek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar.”
“Ben, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a yaptığı bir sunumla ilgili mektup yazmıştım. Kalın'ın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar gidip neden bir sunum yaptığını sormuştum. Bizi ilgilendirmeyen yalnızca AK Parti’yi ilgilendiren nedir sorgulamıştım. Kalın da mektubu aldığını cevapladığını söylemişti.”
“MİT'e Saray'dan birilerinin "Bir şeyler araştırın bulun, Ankara Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın" dendiğini duyduğumu söylemek istiyorum. MİT Başkanı Kalın'ın bizi bilgilendirmesini istiyorum."
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