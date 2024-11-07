Şamil Tayyar İddiasının Arkasında: "Bunun Sonu Erken Seçim Olabilir"
Şamil Tayyar İddiasının Arkasında: "Bunun Sonu Erken Seçim Olabilir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı Ankara’da siyasetin bir numaralı konusu haline gelmişti. Öcalan’a yapılan çağrının ardından İçişleri Bakanlığı’nın PKK iltisakı nedeniyle bazı belediyelere kayyum ataması ise kafaları karıştırmıştı. Eski AK Parti Milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar, yaşananları değerlendirerek erken seçim olabileceğini söyledi. Tayyar, Cumhur İttifakı’nda fikir ayrılığı olduğu iddiasını yenileyerek, böyle devam etmesi durumunda erken seçim olabileceği sözlerini tekrarladı.
İşte Şamil Tayyar’ın TGRT Haber’de yaptığı açıklamalar
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Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı sonrasında Ankara’da siyaset kulisleri hareketlenmişti.
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Bahçeli, kayyum atamaları sonrasında da çağrısının arkasında durduğunu söylemişti.
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin yazısından bahsederek Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı politikalar yürüttüğünü iddia etmişti.
Tayyar, TGRT Haber’de katıldığı yayında da iddialarının arkasında durdu. Tayyar’a göre iki liderin bu durumu sonrasında erken seçim ihtimali güçlendi.
İşte Şamil Tayyar’ın açıklamaları 👇
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