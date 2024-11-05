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Süleyman Soylu’dan Devlet Bahçeli’ye Destek: “Türkiye İçin Bir Fırsattır”

Süleyman Soylu’dan Devlet Bahçeli’ye Destek: “Türkiye İçin Bir Fırsattır”

Süleyman Soylu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.11.2024 - 23:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a “Gel Meclis’te örgütü feshettiğini açıkla” çağrısını bugün yine yeniledi. Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’ye destek verdi ve çağrıyı “Türkiye için bir fırsattır” olarak yorumladı.

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Türkiye, bir yandan belediyelere terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle atanan kayyumları konuşurken bir yandan da Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyı konuşuyor.

Türkiye, bir yandan belediyelere terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle atanan kayyumları konuşurken bir yandan da Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyı konuşuyor.

Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada Öcalan’a çağrısını yeniledi.

Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada Öcalan’a çağrısını yeniledi.

Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Süperhaber’e yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’ye destek verdi.

Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Süperhaber’e yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’ye destek verdi.

Devlet Bahçeli’nin çağrısının “samimi” olduğunu ifade eden Soylu, “Türkiye’nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır” yorumunda bulundu.

Devlet Bahçeli’nin çağrısının “samimi” olduğunu ifade eden Soylu, “Türkiye’nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır” yorumunda bulundu.

Süleyman Soylu’nun açıklaması 👇

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Bozkurt

AKP, saldırmak için kullandığı kurgusal CHP imajını bizzat kendi yaşıyor ve ülkeye yaşatıyor.

arshisarun

bu devleti bu kadar küçümsemeye utanmıyor musunuz? pkk, öcalan p1çi kimdir ki onlarla olası bir masaya oturma TÜRKİYE için bir fırsat olsun? olsa olsa onlar ... Devamını Gör