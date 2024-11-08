Mansur Yavaş’tan Konser Açıklaması: "Soruşturma Başlattık"
Mansur Yavaş’tan Konser Açıklaması: "Soruşturma Başlattık"
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği etkinliklerde sanatçılara ve organizasyon şirketlerine fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu. Belediyenin hesabından yapılan açıklamada, ücret ödemelerinin iddia edildiği gibi tek bir sanatçı veya grubu ödenmediği açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da konser ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, konu ile inceleme başlattıklarını açıkladı.
İşte Mansur Yavaş’ın açıklamalarının tamamı…
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs’ta düzenlenen etkinlikte Mor ve Ötesi isimli grubuna 71 milyon lira ödediği iddia edilmişti.
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Belediyenin hesabından yapılan açıklamada, iddia edilen ücretin tek bir gruba ödenmediği duyurulmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gündemdeki konser ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu.
“29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır"
Mansur Yavaş'ın açıklaması 👇
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