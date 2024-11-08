Mansur Yavaş’tan Konser Açıklaması: "Soruşturma Başlattık"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği etkinliklerde sanatçılara ve organizasyon şirketlerine fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu. Belediyenin hesabından yapılan açıklamada, ücret ödemelerinin iddia edildiği gibi tek bir sanatçı veya grubu ödenmediği açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da konser ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, konu ile inceleme başlattıklarını açıkladı.

İşte Mansur Yavaş’ın açıklamalarının tamamı…