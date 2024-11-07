Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden “71 Milyon Liralık Mor ve Ötesi Konseri” Haberlerine Yalanlama
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden “71 Milyon Liralık Mor ve Ötesi Konseri” Haberlerine Yalanlama
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mansur Yavaş, son günlerde belediyenin düzenlediği organizasyonlara harcadığı paralarla gündeme geliyordu. Son iddia ise belediyenin, Mor ve Ötesi isimli gruba konser için 71 milyon lira ödediği yönündeydi. Gruptan yapılan açıklamada da iddiaların doğru olmadığı ifade edilmişti. Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda, ödenen paranın sadece bir gruba değil 3 ayrı organizasyon için ve sahne kurulum ücretine ödendiği duyuruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan konser iddialarının tüm detayları
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şarkıcı Ebru Gündeş ile yaptığı konser anlaşması sebebiyle başta CHP yönetimi olmak üzere bazı kesimlerden tepki çekmişti.
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Son olarak ise Mor ve Ötesi isimli ünlü müzik grubuna, konser ücreti olarak 71 milyon lira ödendiği iddia edilmişti.
Gruptan yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı ve belediyenin resmi açıklama ile doğruları açıklaması gerektiği ifade edilmişti.
Mor ve Ötesi'nin açıklaması 👇
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 71 milyonluk konser ücretinin sadece Mor ve Ötesi’ne değil, 3 ayrı günde sahneye çıkan Gülşen, Murat Boz ve Mor Ötesi’ne ödendiğini açıkladı.
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Ayrıca iddia edilen konser ücretinin içinde Ankaralılar için kurulan dev sahnenin, müzik sisteminin ve tüm organizasyon giderlerinin de olduğu bilgisi yer aldı.
Belediyenin yaptığı açıklama 👇
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