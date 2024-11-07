Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden “71 Milyon Liralık Mor ve Ötesi Konseri” Haberlerine Yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mansur Yavaş, son günlerde belediyenin düzenlediği organizasyonlara harcadığı paralarla gündeme geliyordu. Son iddia ise belediyenin, Mor ve Ötesi isimli gruba konser için 71 milyon lira ödediği yönündeydi. Gruptan yapılan açıklamada da iddiaların doğru olmadığı ifade edilmişti. Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda, ödenen paranın sadece bir gruba değil 3 ayrı organizasyon için ve sahne kurulum ücretine ödendiği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan konser iddialarının tüm detayları