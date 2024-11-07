Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış'ın Vefatından Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı "Son Doğum Günü" Yazısı
Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış'ın Vefatından Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı "Son Doğum Günü" Yazısı
Peyk grubunun solisti İrfan Alış geçtiğimiz gün hayata veda etti. 53 yaşındaki sanatçı beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti. Müzikseverleri yasa boğan bu gelişme sonrası, Alış'ın besteleri ve bıraktığı izler konuşulmaya başlandı. Ancak öyle bir paylaşım var ki, okuyunca insanın hüznünü daha da artırıyor. Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından yazdığı 'Son doğum günü' yazısı, Alış'ın ne kadar güzel yürekli bir insan olduğunu bir kere daha hatırlatıyor sevenlerine...
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Peyk grubunun solisti İrfan Alış, geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Alış, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen 53 yaşında aramızdan ayrılmıştı.
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Bu acı haber müzikseverleri ve Alış'ın yakın çevresini yasa boğdu. İrfan Alış'ın ardından bıraktığı şarkılar ve onun mükemmel insanlığı konuşuluyor. Öyle ki, 29 Eylül tarihinde sanatçının kendi sosyal medya hesabından yazdığı "Son doğum günü" isimli yazısı, onun ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu bizlere bir kere daha gösterdi.
İrfan Alış'ın ve Peyk grubunun çok kısa süre önce yaşadığı o olayı gelin sanatçının kendi kaleminden okuyalım:
"Menajer iki gün sonra döndü gruba ortak mesajlaştığımız hesaptan sordu. Bir doğum günü olacak şu fiyat, şu tarih, çalar mısınız?"
"Otel odasından çok hastane odasına dönüşmüş bir yerdeyiz. Hasta bakıcısı var genç bir adam, onun hep yanında. Saçları uzun, at kuyruğu yapmış."
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"O an aklıma yeni albümün demosu geliyor. Serdal'a diyorum, bunu ona verelim..."
"Pastalar kesiliyor, ortalık karışıyor bir yandan; tüm sıradan doğum günlerinde olduğu gibi... Az sonra sahnedeyiz. Kısa bir sessizlik oluyor. İlk şarkıyı nasıl çaldığımızı hatırlamıyorum. Nasıl çaldık, neyi çaldık unuttum."
"Az sonra İstiklal'de buluyoruz kendimizi. Yorgun, hüzünlü konuşuyoruz aramızda. Biz ne yaşadık az önce?"
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Bir yazı okuyup da gözlerimin dolduğunu hatırlamıyorum. Peyk pek dinlediğim bir grup değildi ama İrfan abi güzel bir adammış. Zaten düzgün insanlar hemen ölü... Devamını Gör