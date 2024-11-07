Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış'ın Vefatından Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı "Son Doğum Günü" Yazısı

'Grubun hayır diyeceğini düşünüyordum ben ama öyle olmadı. O zaman için bi tık yüksek bi para olduğundan mıdır ve İstanbul Taksim'de ulaşımı kolay bir otelin en üst katında olduğundan mıdır herkes ok dedi. Belirlenen tarihte İstiklal'e yakın bir otelin çatısında kurulmuş bir sahnede sesleri ayarlarken bulduk kendimizi. Bizle beraber bir grup daha vardı tanınmış. Onlar erken çıkacaktı sanırım başka işleri de vardı. Onlardan sonra biz çıkacaktık.

Doğum günü çoçuğu ve tüm ailesi gelecekti oraya. Masalar hazır, her yer balonlar, yazılar, parlak parlak... ortam hazır. Az sonra birisi geldi, odasına gelmenizi rica ediyor konser öncesi mümkün mü diye sordu nazikçe. Kimdi o birisi hatırlamıyorum, zaman geçiyor. Hayatın anları var karanlıkta kalmış ve hep kalacak. Ayrıntılar onlardan birine dönüşüyor o an. Grupça toplanıp gidiyoruz.