Mansur Yavaş da Turgut Altınok da ABB'ye Devredilen Ankapark'a İşaret Etti: Hizmete Açılacak

T24'ün haberine göre, Altınok, esnaf ziyareti sırasında soruları cevaplandırdı. 2020'de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatılan Ankapark'a yönelik sorular soruldu.

Altınok 'Maalesef orada çürüyen milli bir servet var. Orayı tabii ki geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı bir şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, Ankapark'ı hizmet açacağız' dedi.