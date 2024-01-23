Mansur Yavaş da Turgut Altınok da ABB'ye Devredilen Ankapark'a İşaret Etti: Hizmete Açılacak
Mansur Yavaş da Turgut Altınok da ABB'ye Devredilen Ankapark'a İşaret Etti: Hizmete Açılacak
801 milyon dolara mal olduğu söylenen Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın bahar aylarında vatandaşlara ücretsiz açılacağını duyurdu. ABB Başkan Adayı Turgut Altınok da Ankapark'ı açacaklarını ifade etti.
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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın mahkeme kararı ile belediyeye devredildiğini açıkladı.
Yavaş, "Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde" diyerek Ankapark'ın yeniden düzenlendiğini açıkladı.
Yavaş'ın ifadelerine göre, Ankapark, yenileme çalışmalarının ardından ücretsiz bir şekilde, bahar aylarında açılacak.
"801 milyon dolara mal olan ve 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinden sonra mahkeme kararıyla devredilen Ankapark’ı tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak."
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Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı ve AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok da Ankapark'a işaret etti.
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