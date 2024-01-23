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Mansur Yavaş da Turgut Altınok da ABB'ye Devredilen Ankapark'a İşaret Etti: Hizmete Açılacak

Mansur Yavaş da Turgut Altınok da ABB'ye Devredilen Ankapark'a İşaret Etti: Hizmete Açılacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 20:39

801 milyon dolara mal olduğu söylenen Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın bahar aylarında vatandaşlara ücretsiz açılacağını duyurdu. ABB Başkan Adayı Turgut Altınok da Ankapark'ı açacaklarını ifade etti.

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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın mahkeme kararı ile belediyeye devredildiğini açıkladı.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın mahkeme kararı ile belediyeye devredildiğini açıkladı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından inşa ettirilen Ankapark, yıllardır atıl durumdaydı. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yıllar sonra mahkeme kararıyla Ankapark'ın belediyeye devredildiğini açıkladı.

Yavaş, "Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde" diyerek Ankapark'ın yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Yavaş, "Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde" diyerek Ankapark'ın yeniden düzenlendiğini açıkladı.

ABB Başkanı ve başkan adayı Mansur Yavaş, yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla Ankapark'ta yenileme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yavaş'ın ifadelerine göre, Ankapark, yenileme çalışmalarının ardından ücretsiz bir şekilde, bahar aylarında açılacak.

Yavaş'ın ifadelerine göre, Ankapark, yenileme çalışmalarının ardından ücretsiz bir şekilde, bahar aylarında açılacak.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ankapark’taki çalışmaları duyuran Yavaş, 

“Yıllar sonra mahkeme kararıyla devraldığımız Ankapark'ta elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Rekreasyon alanını Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde; yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak bahar aylarında açacağız. Oyuncakları ise tek tek kiralamak isteyen işletmecilere vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"801 milyon dolara mal olan ve 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinden sonra mahkeme kararıyla devredilen Ankapark’ı tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak."

"801 milyon dolara mal olan ve 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinden sonra mahkeme kararıyla devredilen Ankapark’ı tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak."

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Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı ve AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok da Ankapark'a işaret etti.

Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı ve AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok da Ankapark'a işaret etti.

T24'ün haberine göre, Altınok, esnaf ziyareti sırasında soruları cevaplandırdı. 2020'de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatılan Ankapark'a yönelik sorular soruldu.

Altınok 'Maalesef orada çürüyen milli bir servet var. Orayı tabii ki geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı bir şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, Ankapark'ı hizmet açacağız' dedi.

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